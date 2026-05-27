40-летний Нойер не сыграет за сборную Германии против Финляндии

40-летний голкипер «Баварии», вернувшийся в сборную после двухлетнего перерыва, продолжает восстановление после травмы икроножной мышцы, полученной в домашнем матче 34-го тура Бундеслиги против «Кельна» (5:1). Из-за повреждения он пропустил финал Кубка Германии против «Штутгарта» (3:0).
«Мануэль Нойер не сыграет с Финляндией в воскресенье. Это было наше решение, и он с ним согласился. Перед товарищеским матчем с США мы сообщим, как у него идут дела. В воскресенье сыграет Оливер Бауман, он справится с задачей», — сказал Нагельсман на пресс-конференции.
Товарищеский матч против Финляндии пройдет в Майнце в воскресенье, 31 марта. Начало матча — в 21:45 по московскому времени. 6 июня немецкая сборная в Чикаго проведет товарищескую игру против США.
На групповом этапе ЧМ-2026 сборная Германии сыграет с командами Кюрасао (14 июня), Кот-д’Ивуара (20 июня) и Эквадора (25 июня). Матчи пройдут в Хьюстоне, Торонто и Нью-Йорке.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.