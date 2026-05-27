Салах тренируется с Египтом перед матчем с Россией

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах тренируется со сборной Египта перед товарищеским матчем против России. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Встреча Египет — Россия пройдет 28 мая в Каире. Начало прямой трансляции — в 20:30 мск.
Салах выступает за сборную Египта с 2011 года и является одним из главных игроков национальной команды. На клубном уровне форвард играет за английский «Ливерпуль».
Сборная Египта сыграет на чемпионате мира 2026 года. Российская команда не участвовала в отборочном турнире.
Для сборной России матч с Египтом станет одним из самых статусных товарищеских матчей за последние годы. Главный тренер Валерий Карпин ранее назвал египтян сильнейшим соперником национальной команды за последнее время.