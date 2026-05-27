Карпин о рождении сына: «Главное, чтобы был здоровый и не тупой»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о предстоящем пополнении в семье. Ранее стало известно, что Карпин и его супруга Дарья ожидают рождения сына, сообщает «Матч ТВ».
У Карпина пять дочерей: три — от предыдущих браков, еще две — в браке с Дарьей. Будущий ребенок станет первым сыном тренера.
«Я и до этого был счастлив. То, что мальчик — хорошо. Хотелось мальчика, да. Но на этом свет клином не сошелся», — сказал Карпин.
Тренера также спросили, мечтает ли он отдать сына в футбол.
«Нет, главное, чтобы был здоровый и не тупой», — ответил Карпин.
В четверг сборная России проведет BetBoom товарищеский матч с Египтом. Встреча пройдет в Каире и начнется в 20:30 по московскому времени.