Карпин назвал причину отсутствия Соболева в сборной

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему нападающий «Зенита» Александр Соболев не вошел в окончательный состав национальной команды на ближайшие товарищеские матчи. По словам тренера, причина связана с состоянием здоровья футболиста, сообщает «Матч ТВ».
«Это здоровье, как и у Руслана Литвинова. Есть ограничения, так скажем», — сказал Карпин.
Соболев был в расширенном списке сборной России, однако в окончательную заявку на летний сбор не попал. Ранее тренерский штаб объявил состав на BetBoom товарищеские матчи против Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.
Матч Египет — Россия пройдет 28 мая в Каире. После этого российская команда сыграет с Буркина-Фасо 5 июня и с Тринидадом и Тобаго 9 июня.