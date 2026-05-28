Карпин пошутил о декретном отпуске в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о предстоящем пополнении в семье и пошутил о возможности уйти в декретный отпуск. Интервью опубликовано на сайте «Советского спорта».
Карпин заявил, что не планирует менять рабочий график после рождения ребенка, однако с улыбкой допустил вариант с декретным отпуском.
«Зайду к руководству РФС, подкину такую идею. Посмотрим, отпустят или нет», — сказал Карпин.
Тренер отметил, что спокойно относится к обязанностям по уходу за детьми и готов выполнять практически все бытовые задачи.
«Единственное, что не могу — кормить грудью. Со всеми остальными задачами по уходу справлюсь, сто процентов», — заявил Карпин.
По словам специалиста, с младшими дочерьми он активно участвовал в уходе за детьми, когда находился рядом с семьей.
«Накормить, газики выпустить, искупать, уложить спать — всё умею», — отметил Карпин.
В этом году семья Валерия Карпина ожидает рождения сына. Для 57-летнего тренера это будет первый сын.