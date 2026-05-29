Игроки сборной России пожаловались на лазерные указки египтян

Местные болельщики на стадионе «Миср» в Каире неоднократно направляли лазеры в глаза российским футболистам во время матча.
«Нам на бровке и ребятам на поле было все равно на то, что происходило на трибунах. Футболисты говорили про лазерные указки, что это мешало», — сказал Карпин после матча.
О лазерных указках местных болельщиков также высказался вратарь национальной команды Станислав Агкацев, пропустивший на 65-й минуте единственный гол от египетского нападающего Мустафы Зико.
«Необычно, конечно, непривычно, но интересно, как опыт. Мне понравилось, но моментами было сложно из-за того, что лазеры глаза слепили. В целом, культура боления отличается от России», — заявил Агкацев.
Защитник сборной России Мингиян Бевеев также негативно высказался по поводу поведения египетских болельщиков.
«Это, наверное, некрасиво, это не красит принимающую сторону. Я думаю, у нас бы в России такого не было и к гостям бы относились по-другому. Я видел, что они Глушенкову попадали в глаза, а мне нет», — сказал он.
Сборная России потерпела первое поражение в 2026 году. Ранее в марте команда Валерия Карпина обыграла Никарагуа (3:1) и сыграла вничью с Мали (0:0). Российская сборная не смогла забить в трех из четырех последних матчей.
После возвращения из Египта сборная России проведет еще две товарищеские игры — 5 июня против Буркина-Фасо в Волгограде и 9 июня против Тринидада и Тобаго в Калининграде.
Хоссам Хассан
Валерий Карпин
Мостафа Зико
(Мохамед Хани)
65′
66
Карим Хафез
19
Марван Атея
23
Мустафа Шобеир
46′
1
Мохамед Эль-Шенави
3
Мохамед Хани
85′
24
Тарек Алаа
2
Яссер Ибрахим
87′
4
Хоссам Абдельмагид
6
Мохамед Абдель Монем
46′
5
Рами Рабиа
25
Ахмед Сайед
35′
20
Ибрагим Адель
7
Махмуд Хассан Трезеге
34′
11
Мостафа Зико
8
Эмам Ашур
34′
90
Хайссем Хассан
86′
98
Хамза Абделькарим
22
Омар Мармуш
72′
18
Набиль Эмад
77′
17
Моханад Лашин
87′
27
Махмуд Сабер
12
Станислав Агкацев
30
Илья Вахания
24
Александр Сильянов
67
Максим Глушенков
4
Данил Круговой
73′
22
Мингиян Бевеев
3
Игорь Дивеев
61′
14
Виктор Мелехин
27
Иван Обляков
60′
59
Алексей Миранчук
7
Алексей Батраков
41′
60′
6
Дмитрий Баринов
21
Антон Миранчук
73′
95
Никита Кривцов
13
Иван Сергеев
73′
28
Георгий Мелкадзе
18
Матвей Кисляк
73′
15
Артем Карпукас
83′
Главный судья
Лалу Бенбрахам
(Алжир)
