Хиддинк назвал Аршавина одним из лучших игроков России

Бывший главный тренер сборной России поздравил экс-футболиста с 45-летием и вспомнил его талант.

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк поздравил Андрея Аршавина с днем рождения и высоко оценил игровые качества экс-полузащитника национальной команды.

29 мая Аршавину исполнилось 45 лет. В поздравлении Хиддинк отметил, что российский футболист обладал редким талантом и в лучшие годы мог обыграть любого защитника.

«Поздравляю от всего сердца Андрея с днем рождения! У него был потрясающий талант — он мог обвести любого защитника мира… Мне было приятно работать с ним. Аршавин — самостоятельная и независимая личность. У нас в то время была очень сильная российская команда, а он был одним из лучших в тот период. С уважением, OldRussBoss!» — сказал Хиддинк.

Хиддинк возглавлял сборную России на чемпионате Европы 2008 года. На том турнире команда дошла до полуфинала и завоевала бронзовые медали.

Одним из главных матчей той сборной стала победа над Нидерландами в четвертьфинале Евро-2008. Встреча завершилась со счетом 3:1 в дополнительное время, а Аршавин был признан лучшим игроком матча.