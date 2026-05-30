Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Египет
1
:
Россия
0
П1
X
П2

Карпин матом описал игру сборной России в товарищеском матче с Египтом

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в нецензурной форме охарактеризовал игру национальной команды в товарищеском матче с Египтом. Его высказывания приводятся в видео, опубликованном в видеоблоге сборной на Sports.ru.

Источник: РИА "Новости"

В перерыве встречи Карпин подверг критике действия футболистов, указав на плохой прием мяча. «Первые минуты, поле скользкое, быстрое, потери, которые вам несвойственны, так у вас мяч не отскакивает чаще всего. Много потерь, *****, из-за технического брака», — заявил Карпин.

28 мая российская команда уступила в выездном товарищеском матче сборной Египта со счетом 0:1. Единственный гол на 65-й минуте забил нападающий египтян Мостафа Абдельрауф.

После игры Карпин пояснил причины поражения. «Газон полили перед игрой, было скользко. Первые 15 минут не впечатлили, но потом, как мне кажется, игра была абсолютно равной. Мы начали что-то создавать впереди», — отметил специалист. Он также добавил, что примерно после 60-й минуты у сборной России перестал функционировать прессинг. «В атаке хотелось бы создавать больше, не всегда правильно располагались, чтобы вскрывать оборону соперника», — резюмировал Карпин.

Египет
1:0
Первый тайм: 0:0
Россия
Футбол, Товарищеские матчи,
28.05.2026, 21:00 (МСК UTC+3)
Cairo International Stadium
Главные тренеры
Хоссам Хассан
Валерий Карпин
Голы
Египет
Мостафа Зико
(Мохамед Хани)
65′
Составы команд
Египет
66
Карим Хафез
19
Марван Атея
23
Мустафа Шобеир
46′
1
Мохамед Эль-Шенави
3
Мохамед Хани
85′
24
Тарек Алаа
2
Яссер Ибрахим
87′
4
Хоссам Абдельмагид
6
Мохамед Абдель Монем
46′
5
Рами Рабиа
25
Ахмед Сайед
35′
20
Ибрагим Адель
7
Махмуд Хассан Трезеге
34′
11
Мостафа Зико
8
Эмам Ашур
34′
90
Хайссем Хассан
86′
98
Хамза Абделькарим
22
Омар Мармуш
72′
18
Набиль Эмад
77′
17
Моханад Лашин
87′
27
Махмуд Сабер
Россия
12
Станислав Агкацев
30
Илья Вахания
24
Александр Сильянов
67
Максим Глушенков
4
Данил Круговой
73′
22
Мингиян Бевеев
3
Игорь Дивеев
61′
14
Виктор Мелехин
27
Иван Обляков
60′
59
Алексей Миранчук
7
Алексей Батраков
41′
60′
6
Дмитрий Баринов
21
Антон Миранчук
73′
95
Никита Кривцов
13
Иван Сергеев
73′
28
Георгий Мелкадзе
18
Матвей Кисляк
73′
15
Артем Карпукас
83′
Статистика
Египет
Россия
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
11
8
Удары в створ
4
1
Угловые
5
6
Фолы
13
18
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Лалу Бенбрахам
(Алжир)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
