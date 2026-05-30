Карпин матом описал игру сборной России в товарищеском матче с Египтом

В перерыве встречи Карпин подверг критике действия футболистов, указав на плохой прием мяча. «Первые минуты, поле скользкое, быстрое, потери, которые вам несвойственны, так у вас мяч не отскакивает чаще всего. Много потерь, *****, из-за технического брака», — заявил Карпин.
28 мая российская команда уступила в выездном товарищеском матче сборной Египта со счетом 0:1. Единственный гол на 65-й минуте забил нападающий египтян Мостафа Абдельрауф.
После игры Карпин пояснил причины поражения. «Газон полили перед игрой, было скользко. Первые 15 минут не впечатлили, но потом, как мне кажется, игра была абсолютно равной. Мы начали что-то создавать впереди», — отметил специалист. Он также добавил, что примерно после 60-й минуты у сборной России перестал функционировать прессинг. «В атаке хотелось бы создавать больше, не всегда правильно располагались, чтобы вскрывать оборону соперника», — резюмировал Карпин.
Хоссам Хассан
Валерий Карпин
Мостафа Зико
(Мохамед Хани)
65′
66
Карим Хафез
19
Марван Атея
23
Мустафа Шобеир
46′
1
Мохамед Эль-Шенави
3
Мохамед Хани
85′
24
Тарек Алаа
2
Яссер Ибрахим
87′
4
Хоссам Абдельмагид
6
Мохамед Абдель Монем
46′
5
Рами Рабиа
25
Ахмед Сайед
35′
20
Ибрагим Адель
7
Махмуд Хассан Трезеге
34′
11
Мостафа Зико
8
Эмам Ашур
34′
90
Хайссем Хассан
86′
98
Хамза Абделькарим
22
Омар Мармуш
72′
18
Набиль Эмад
77′
17
Моханад Лашин
87′
27
Махмуд Сабер
12
Станислав Агкацев
30
Илья Вахания
24
Александр Сильянов
67
Максим Глушенков
4
Данил Круговой
73′
22
Мингиян Бевеев
3
Игорь Дивеев
61′
14
Виктор Мелехин
27
Иван Обляков
60′
59
Алексей Миранчук
7
Алексей Батраков
41′
60′
6
Дмитрий Баринов
21
Антон Миранчук
73′
95
Никита Кривцов
13
Иван Сергеев
73′
28
Георгий Мелкадзе
18
Матвей Кисляк
73′
15
Артем Карпукас
83′
Главный судья
Лалу Бенбрахам
(Алжир)
