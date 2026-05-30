Агент рассказал, сыграет ли Тюкавин за сборную России в июне

Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, сообщил, примет ли футболист участие в товарищеских встречах сборной России, запланированных на июнь.
Ранее 23-летний игрок пропустил товарищеский матч против сборной Египта (0:1), прошедший 28 мая.
«Костя должен сыграть за сборную России в следующих матчах. С ним все нормально, травмы нет, рецидива никакого тоже. У каждого футболиста периодически возникают небольшие боли, да и 32 человека везти в Египет тоже смысла не было. Если бы было глобальное что‑то, Костю бы отпустили со сборов», — заявил Сафонов в интервью «Матч ТВ».
5 июня сборная России встретится с командой Буркина-Фасо в Волгограде. 9 июня национальная команда проведет матч против сборной Тринидада и Тобаго в Калининграде.
Хоссам Хассан
Валерий Карпин
Мостафа Зико
(Мохамед Хани)
65′
66
Карим Хафез
19
Марван Атея
23
Мустафа Шобеир
46′
1
Мохамед Эль-Шенави
3
Мохамед Хани
85′
24
Тарек Алаа
2
Яссер Ибрахим
87′
4
Хоссам Абдельмагид
6
Мохамед Абдель Монем
46′
5
Рами Рабиа
25
Ахмед Сайед
35′
20
Ибрагим Адель
7
Махмуд Хассан Трезеге
34′
11
Мостафа Зико
8
Эмам Ашур
34′
90
Хайссем Хассан
86′
98
Хамза Абделькарим
22
Омар Мармуш
72′
18
Набиль Эмад
77′
17
Моханад Лашин
87′
27
Махмуд Сабер
12
Станислав Агкацев
30
Илья Вахания
24
Александр Сильянов
67
Максим Глушенков
4
Данил Круговой
73′
22
Мингиян Бевеев
3
Игорь Дивеев
61′
14
Виктор Мелехин
27
Иван Обляков
60′
59
Алексей Миранчук
7
Алексей Батраков
41′
60′
6
Дмитрий Баринов
21
Антон Миранчук
73′
95
Никита Кривцов
13
Иван Сергеев
73′
28
Георгий Мелкадзе
18
Матвей Кисляк
73′
15
Артем Карпукас
83′
Главный судья
Лалу Бенбрахам
(Алжир)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти