Шотландия разгромила Кюрасао в товарищеском матче

Сборная Шотландии победила команду Кюрасао в Глазго перед чемпионатом мира.

Источник: Reuters

Сборная Шотландии обыграла команду Кюрасао в товарищеском матче перед чемпионатом мира. Встреча в Глазго завершилась со счетом 4:1.

У победителей дубль оформил Лоуренс Шенкленд, забивший на 59-й и 64-й минутах. Еще по мячу у шотландцев забили Финдли Кертис и Райан Кристи, реализовавший пенальти.

В составе сборной Кюрасао отличился Тахит Чонг. На 38-й минуте команда осталась в меньшинстве после удаления нападающего Юргена Локадии.

6 июня Шотландия проведет еще один товарищеский матч — против Боливии. На чемпионате мира шотландцы сыграют в группе C с Бразилией, Марокко и Гаити.

Сборная Кюрасао, которую возглавляет бывший тренер сборной России Дик Адвокат, 7 июня встретится с Арубой. На чемпионате мира команда сыграет в группе E с Германией, Эквадором и Кот-д’Ивуаром.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.