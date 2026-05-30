Шотландия разгромила Кюрасао в товарищеском матче

Сборная Шотландии обыграла команду Кюрасао в товарищеском матче перед чемпионатом мира. Встреча в Глазго завершилась со счетом 4:1.
У победителей дубль оформил Лоуренс Шенкленд, забивший на 59-й и 64-й минутах. Еще по мячу у шотландцев забили Финдли Кертис и Райан Кристи, реализовавший пенальти.
В составе сборной Кюрасао отличился Тахит Чонг. На 38-й минуте команда осталась в меньшинстве после удаления нападающего Юргена Локадии.
6 июня Шотландия проведет еще один товарищеский матч — против Боливии. На чемпионате мира шотландцы сыграют в группе C с Бразилией, Марокко и Гаити.
Сборная Кюрасао, которую возглавляет бывший тренер сборной России Дик Адвокат, 7 июня встретится с Арубой. На чемпионате мира команда сыграет в группе E с Германией, Эквадором и Кот-д’Ивуаром.
Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.