Сборная Узбекистана проиграла Канаде в матче перед ЧМ

Встреча прошла в Эдмонтоне. В составе победителей голы забили Джонатан Осорио (58-я минута) и Джейден Нельсон (90+1).
В заключительном контрольном матче перед чемпионатом мира сборная Узбекистана сыграет с национальной командой Нидерландов 8 июня.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. На групповом этапе Узбекистан встретится с командами Колумбии (18 июня), Португалии (23 июня) и ДР Конго (28 июня). Матчи пройдут в Мехико, Хьюстоне и Атланте.
Сборная Канады в группе B встретится с национальными командами Боснии и Герцеговины (12 июня), Катара (19 июня) и Швейцарии (24 июня). Игры пройдут в Торонто и Ванкувере.