Сборная Узбекистана проиграла Канаде в матче перед ЧМ

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. На групповом этапе Узбекистан встретится с командами Колумбии (18 июня), Португалии (23 июня) и ДР Конго (28 июня). Матчи пройдут в Мехико, Хьюстоне и Атланте.