Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
19:00
Хорватия
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
2.67
X
3.60
П2
2.83
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Марокко
:
Мадагаскар
Все коэффициенты
П1
1.11
X
10.50
П2
25.00
Футбол. Товарищеские матчи
21:45
Уэльс
:
Гана
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.39
П2
3.55
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Канада
2
:
Узбекистан
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Колумбия
3
:
Коста-Рика
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Австрия
1
:
Тунис
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Турция
4
:
Северная Македония
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Норвегия
3
:
Швеция
1
П1
X
П2

Сборная Узбекистана проиграла Канаде в матче перед ЧМ

Сборная Узбекистана уступила национальной команде Канады в товарищеском матче в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2026 года (0:2).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча прошла в Эдмонтоне. В составе победителей голы забили Джонатан Осорио (58-я минута) и Джейден Нельсон (90+1).

В заключительном контрольном матче перед чемпионатом мира сборная Узбекистана сыграет с национальной командой Нидерландов 8 июня.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. На групповом этапе Узбекистан встретится с командами Колумбии (18 июня), Португалии (23 июня) и ДР Конго (28 июня). Матчи пройдут в Мехико, Хьюстоне и Атланте.

Сборная Канады в группе B встретится с национальными командами Боснии и Герцеговины (12 июня), Катара (19 июня) и Швейцарии (24 июня). Игры пройдут в Торонто и Ванкувере.