Тюкавин может пропустить матч сборной России в Волгограде

5 июня подопечные Валерия Карпина проведут встречу с национальной командой Буркина-Фасо в Волгограде.
— Вы будете завтра в составе сборной России?
— Пока не знаю. У меня есть определенное недомогание. Дождитесь официальной информации, — приводит слова Тюкавина «Матч ТВ».
Напомним Тюкавин пропустил первый товарищеский матч сборной России с Египтом. Он прошел 28 мая в Каире и завершился поражением россиян со счетом 0:1.
9 июня национальная команда проведет матч против сборной Тринидада и Тобаго в Калининграде.
Константин Тюкавин дебютировал в составе сборной России в 2021 году. 23-летний футболист провел за команду девять матчей, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России вынуждена проводить исключительно товарищеские матчи, а клубы РПЛ лишены еврокубков.