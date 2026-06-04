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Тюкавин может пропустить матч сборной России в Волгограде

Нападающий московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин ответил на вопрос о своем участии в ближайшем товарищеском матче сборной России.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

5 июня подопечные Валерия Карпина проведут встречу с национальной командой Буркина-Фасо в Волгограде.

— Вы будете завтра в составе сборной России?

— Пока не знаю. У меня есть определенное недомогание. Дождитесь официальной информации, — приводит слова Тюкавина «Матч ТВ».

Футбол
Товарищеские матчи 2026
5.06.2026, 20:00
Россия
-
Буркина-Фасо
-

Напомним Тюкавин пропустил первый товарищеский матч сборной России с Египтом. Он прошел 28 мая в Каире и завершился поражением россиян со счетом 0:1.

9 июня национальная команда проведет матч против сборной Тринидада и Тобаго в Калининграде.

Константин Тюкавин дебютировал в составе сборной России в 2021 году. 23-летний футболист провел за команду девять матчей, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России вынуждена проводить исключительно товарищеские матчи, а клубы РПЛ лишены еврокубков.

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