Молодежная сборная России разгромила команду Ирака

На 75-й минуте вышедший на замену Виталий Бондарев довел счет до крупного. Иракская команда сумела отыграть один мяч на 84-й минуте, однако в концовке россияне забили еще дважды: на 88-й минуте отличился Тимофей Комиссаров, а в компенсированное время, на 90+2-й минуте, гол записал на свой счет Степан Глотов.