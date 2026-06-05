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Молодежная сборная России разгромила команду Ирака

Сборная России выиграла со счетом 5:1.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РФС

Молодежная сборная России (U21) 5 июня провела товарищескую встречу с олимпийской командой Ирака (U23). Матч, прошедший в Анталье, завершился уверенной победой россиян со счетом 5:1.

Счет перед перерывом открыл Александр Помалюк, отличившийся на 45-й минуте. В начале второго тайма преимущество российской команды удвоил Иван Бобер, забив на 50-й минуте.

На 75-й минуте вышедший на замену Виталий Бондарев довел счет до крупного. Иракская команда сумела отыграть один мяч на 84-й минуте, однако в концовке россияне забили еще дважды: на 88-й минуте отличился Тимофей Комиссаров, а в компенсированное время, на 90+2-й минуте, гол записал на свой счет Степан Глотов.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Отметим, что для всех футболистов, отметившихся голами в этой встрече, эти мячи стали первыми в составе молодежной сборной России.