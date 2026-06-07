Найк Борзов и «Пропаганда» выступят на матче сборной России

Найк Борзов и группа «Пропаганда» выступят на матче сборной России по футболу в Калининграде, сообщается на странице национальной команды во «ВКонтакте».
Концертная программа пройдет перед BetBoom матчем сборной России с командой Тринидада и Тобаго. Болельщиков ждут выступления на стадионе и площадке перед ареной.
По информации сборной России, ансамбль песни и пляски Балтийского флота исполнит гимн страны. Найк Борзов выступит с номером открытия и песней «Верхом на звезде».
Группа «Пропаганда» исполнит свои хиты на площади перед стадионом. Начало запуска зрителей на арену запланировано на 17:00 по местному времени.
Матч сборных России и Тринидада и Тобаго пройдет в Калининграде. Для российской команды эта встреча станет очередной товарищеской игрой в рамках июньского сбора.