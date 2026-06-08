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Игрок сборной России поделился ожиданиями от матча в Калининграде

Защитник сборной России Илья Вахания высказался в преддверии товарищеского матча с Тринидадом и Тобаго в Калининграде.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В среду, 9 июня, подопечные Валерия Карпина сыграют против сборной Тринидада и Тобаго. Начало матча в 20:00 по московскому времени.

— Как вам атмосфера в Калининграде? Какие ожидания?

— Здесь всегда приятно играть.

— Уже есть какие‑то мысли об отпуске?

— После игры задумаемся об отпуске, сейчас мысли об игре.

— Что скажете о сопернике?

— Команда, которая играет в футбол, просто так мяч не выбивают, — приводит слова Вахании «Матч ТВ».

Футбол
Товарищеские матчи 2026
9.06.2026, 20:00
Россия
-
Тринидад и Тобаго
-

28 мая сборная России уступила команде Египте в Каире (0:1), 5 июня российские футболисты обыграли сборную Буркина-Фасо в Волгограде (3:0). Илья Вахания стал автором третьего гола россиян на 73-й минуте матча.

Сборная Тринидада и Тобаго занимает 102-ю строчку в рейтинге ФИФА. Она ни разу не встречалась со сборной России в официальных матчах. Российская команда находится в списке на 36-м месте.

Сборная Тринидада и Тобаго встречалась с командой СССР в 1990 году на турнире «Карибский кубок» (0:2).

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