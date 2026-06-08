Игрок сборной России поделился ожиданиями от матча в Калининграде

В среду, 9 июня, подопечные Валерия Карпина сыграют против сборной Тринидада и Тобаго. Начало матча в 20:00 по московскому времени.
— Как вам атмосфера в Калининграде? Какие ожидания?
— Здесь всегда приятно играть.
— Уже есть какие‑то мысли об отпуске?
— После игры задумаемся об отпуске, сейчас мысли об игре.
— Что скажете о сопернике?
— Команда, которая играет в футбол, просто так мяч не выбивают, — приводит слова Вахании «Матч ТВ».
28 мая сборная России уступила команде Египте в Каире (0:1), 5 июня российские футболисты обыграли сборную Буркина-Фасо в Волгограде (3:0). Илья Вахания стал автором третьего гола россиян на 73-й минуте матча.
Сборная Тринидада и Тобаго занимает 102-ю строчку в рейтинге ФИФА. Она ни разу не встречалась со сборной России в официальных матчах. Российская команда находится в списке на 36-м месте.
Сборная Тринидада и Тобаго встречалась с командой СССР в 1990 году на турнире «Карибский кубок» (0:2).