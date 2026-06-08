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Адриен Силва оценил амбиции Криштиану Роналду

Чемпион Европы в составе сборной Португалии заявил, что Роналду продолжает вдохновлять партнеров и стремиться к новым рекордам.

Источник: Getty Images

Бывший полузащитник сборной Португалии Адриен Силва высказался о Криштиану Роналду и его отношении к рекордам. Слова чемпиона Европы приводит A Bola.

Силва отметил, что Роналду на протяжении всей карьеры сохраняет стремление к новым достижениям. По его словам, именно это отличает форварда и объясняет его статус в мировом футболе.

«Он продолжает гнаться за новыми рекордами, не знаю, когда он остановится. Это определяет судьбу Криштиану. Это его величие, его неизменные амбиции на столь запредельном уровне, о котором мы даже не можем мечтать», — сказал Силва.

Также бывший игрок сборной Португалии вспомнил, каким Роналду был капитаном национальной команды. Силва подчеркнул, что нападающий всегда проявлял максимальную мотивацию и помогал настраивать партнеров.

«Он был таким же, каким был на всех турнирах, во всех играх — всегда с этим его стремлением и 200-процентной мотивацией. Не только для себя — он вдохновляет своих партнеров по команде», — заявил Силва.

Говоря о перспективах Португалии на чемпионате мира 2026 года, Силва пожелал команде верить в себя и поставить интересы сборной выше личных достижений.