Морозов высказался о сравнениях Сафонова с Овечкиным

Защитник сборной России и московского «Локомотива» Евгений Морозов прокомментировал сравнения вратаря национальной команды Матвея Сафонова с хоккеистом Александром Овечкиным. Об этом футболист рассказал в интервью «Российской газете».
По словам Морозова, Сафонов добился серьезных успехов на клубном уровне, однако сравнивать его влияние на российский спорт с достижениями капитана «Вашингтон Кэпиталз» пока рано.
«Мне кажется, их пока не надо сравнивать. Сафонов молодец, выиграл две Лиги чемпионов подряд, но Овечкин — наш величайший спортсмен, который уже много лет демонстрирует высокий уровень», — сказал Морозов.
Также футболист назвал лидеров нынешней сборной России. В их число он включил Александра Головина, Игоря Дивеева, Максима Осипенко, братьев Миранчуков, Дмитрия Баринова и Матвея Сафонова.
По мнению Морозова, лидерские качества в команде во многом определяются опытом выступлений за национальную сборную и участием в матчах еврокубков. Отдельно защитник отметил Баринова, который, по его словам, способен взбодрить партнеров в нужный момент.