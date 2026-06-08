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Морозов высказался о сравнениях Сафонова с Овечкиным

Защитник сборной России считает преждевременными разговоры о сопоставлении достижений Матвея Сафонова и Александра Овечкина.

Источник: Reuters

Защитник сборной России и московского «Локомотива» Евгений Морозов прокомментировал сравнения вратаря национальной команды Матвея Сафонова с хоккеистом Александром Овечкиным. Об этом футболист рассказал в интервью «Российской газете».

По словам Морозова, Сафонов добился серьезных успехов на клубном уровне, однако сравнивать его влияние на российский спорт с достижениями капитана «Вашингтон Кэпиталз» пока рано.

«Мне кажется, их пока не надо сравнивать. Сафонов молодец, выиграл две Лиги чемпионов подряд, но Овечкин — наш величайший спортсмен, который уже много лет демонстрирует высокий уровень», — сказал Морозов.

Также футболист назвал лидеров нынешней сборной России. В их число он включил Александра Головина, Игоря Дивеева, Максима Осипенко, братьев Миранчуков, Дмитрия Баринова и Матвея Сафонова.

По мнению Морозова, лидерские качества в команде во многом определяются опытом выступлений за национальную сборную и участием в матчах еврокубков. Отдельно защитник отметил Баринова, который, по его словам, способен взбодрить партнеров в нужный момент.

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