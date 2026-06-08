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Источник: Экс-тренер «Зенита» может возглавить сборную Италии

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, Роберто Манчини является главным кандидатом на пост главного тренера сборной Италии.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Роберто Манчини с мая открыл для себя возможности возвращения в сборную Италии и остается главным кандидатом на эту должность. Манчини ждет одобрения от Федерации», — заявил Фарицио Романо в социальных сетях.

Роберто Манчини руководил сборной Италии с 2018-го по 2023 год. В 2021 году команда стала чемпионом Европы, но не смогла квалифицироваться на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Также специалист был главным тренером сборной Саудовской Аравии (2023−2024). На текущий момент специалист возглавляет «Аль-Садд» из Катара.

На клубном уровне Манчини тренировал петербургский «Зенит», «Интер», «Манчестер Сити», с которым выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии, «Галатасарай», «Лацио» и «Фиорентину». С итальянскими командами он стал трехкратным чемпионом Италии, четырехкратным обладателем Кубка и двукратным Суперкубка страны.

На данный момент у мужской сборной Италии по футболу нет постоянного главного тренера. Пост остается вакантным после ухода Дженнаро Гаттузо. Временные обязанности исполняет Сильвио Бальдини, который также тренирует молодежную сборную (до 21 года).