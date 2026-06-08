Источник: Экс-тренер «Зенита» может возглавить сборную Италии

Роберто Манчини руководил сборной Италии с 2018-го по 2023 год. В 2021 году команда стала чемпионом Европы, но не смогла квалифицироваться на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Также специалист был главным тренером сборной Саудовской Аравии (2023−2024). На текущий момент специалист возглавляет «Аль-Садд» из Катара.