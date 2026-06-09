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Сборная Испании обыграла Перу в матче перед ЧМ-2026

Сборная Испании одержала победу над Перу в товарищеском матче в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2026 года (3:1).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча прошла в Мексике. В составе победителей отличились Микель Оярсабаль (2) и Педри (32), также автогол записан на вратаря перуанской команды Педро Гальесе (53). В составе сборной Перу гол забил Хайро Велес (66).

Ранее главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте рассказал о состоянии травмированных игроков в преддверии старта ЧМ-2026. Он заявил, что полузащитники Ламин Ямаль и Нико Уильямс, а также нападающий Виктор Муньос могут восстановиться к старту турнира.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 национальных команд. Действующий победитель чемпионата Европы сборная Испании на групповом этапе сыграет с Кабо-Верде (15 июня), Саудовской Аравией (21 июня) и Уругваем (26 июня). Матчи пройдут в Атланте и мексиканском Запопане.

Перу
1:3
Первый тайм: 0:2
Испания
Футбол, Товарищеские матчи,
9.06.2026, 05:00 (МСК UTC+3)
Главные тренеры
Ману Менезес
Луис Де ла Фуэнте
Голы
Перу
Хайро Велес
66′
Испания
Микель Ойярсабаль
2′
Педри
32′
Педро Гальесе
53′
Составы команд
Перу
1
Педро Гальесе
15
Ренцо Гарсес
86′
14
Фабио Грубер
4
Маркос Лопес
86′
13
Марко Хуаман
19
Йосимар Йотун
62′
2
Альфонсо Барко
22
Оливер Сонне
86′
25
Матиас Сегарра
3
Эрик Норьега
62′
18
Андре Каррильо
30
Хесус Претель
87′
10
Хайро Конча
11
Хайро Велес
87′
23
Родриго Вилка
9
Адриан Угарриса
75′
14
Адриан Куирос
13
Джонни Видалес
62′
16
Макслорен Кастро
Испания
23
Унаи Симон
46′
1
Давид Райя
14
Эмерик Ляпорт
46′
4
Эрик Гарсия
22
Пау Кубарси
61′
2
Марк Пубиль
24
Марк Кукурелья
69′
3
Алехандро Гримальдо
5
Маркос Льоренте
69′
12
Педро Порро
7
Ферран Торрес
69′
26
Борха Иглесиас
8
Фабиан Руис
46′
10
Дани Ольмо
15
Алекс Баэна
61′
6
Микель Мерино
16
Родри
61′
9
Гави
20
Педри
61′
18
Мартин Субименди
21
Микель Ойярсабаль
46′
11
Йереми Пино
Статистика
Перу
Испания
Желтые карточки
1
0
Голевые моменты
1
0
Удары (всего)
10
8
Удары в створ
2
2
Угловые
4
6
Фолы
4
7
Офсайды
3
3
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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