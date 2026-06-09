Сборная Испании обыграла Перу в матче перед ЧМ-2026

Встреча прошла в Мексике. В составе победителей отличились Микель Оярсабаль (2) и Педри (32), также автогол записан на вратаря перуанской команды Педро Гальесе (53). В составе сборной Перу гол забил Хайро Велес (66).
Ранее главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте рассказал о состоянии травмированных игроков в преддверии старта ЧМ-2026. Он заявил, что полузащитники Ламин Ямаль и Нико Уильямс, а также нападающий Виктор Муньос могут восстановиться к старту турнира.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 национальных команд. Действующий победитель чемпионата Европы сборная Испании на групповом этапе сыграет с Кабо-Верде (15 июня), Саудовской Аравией (21 июня) и Уругваем (26 июня). Матчи пройдут в Атланте и мексиканском Запопане.
Ману Менезес
Луис Де ла Фуэнте
Хайро Велес
66′
Микель Ойярсабаль
2′
Педри
32′
Педро Гальесе
53′
1
Педро Гальесе
15
Ренцо Гарсес
86′
14
Фабио Грубер
4
Маркос Лопес
86′
13
Марко Хуаман
19
Йосимар Йотун
62′
2
Альфонсо Барко
22
Оливер Сонне
86′
25
Матиас Сегарра
3
Эрик Норьега
62′
18
Андре Каррильо
30
Хесус Претель
87′
10
Хайро Конча
11
Хайро Велес
87′
23
Родриго Вилка
9
Адриан Угарриса
75′
14
Адриан Куирос
13
Джонни Видалес
62′
16
Макслорен Кастро
23
Унаи Симон
46′
1
Давид Райя
14
Эмерик Ляпорт
46′
4
Эрик Гарсия
22
Пау Кубарси
61′
2
Марк Пубиль
24
Марк Кукурелья
69′
3
Алехандро Гримальдо
5
Маркос Льоренте
69′
12
Педро Порро
7
Ферран Торрес
69′
26
Борха Иглесиас
8
Фабиан Руис
46′
10
Дани Ольмо
15
Алекс Баэна
61′
6
Микель Мерино
16
Родри
61′
9
Гави
20
Педри
61′
18
Мартин Субименди
21
Микель Ойярсабаль
46′
11
Йереми Пино
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти