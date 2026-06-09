Сборная Испании обыграла Перу в матче перед ЧМ-2026

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 национальных команд. Действующий победитель чемпионата Европы сборная Испании на групповом этапе сыграет с Кабо-Верде (15 июня), Саудовской Аравией (21 июня) и Уругваем (26 июня). Матчи пройдут в Атланте и мексиканском Запопане.