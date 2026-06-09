Месси сыграет в заключительном матче Аргентины перед ЧМ-2026

Встреча пройдет 9 июня в Оберне. Ранее Месси прибыл в расположение команды с мышечной травмой, которую получил 25 мая в матче регулярного чемпионата МЛС между «Интер Майами» и «Филадельфией» (6:4) перед отъездом в сборную.
— Месси сыграет, я просто не знаю, сколько минут. Мне еще нужно поговорить с ним на тренировке, и мы посмотрим, сколько минут он сыграет, чтобы избежать любых рисков. Мы примем решение, но в принципе он сыграет, — приводит слова Скалони ESPN.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.
На групповом этапе сборная Аргентины сыграет против Алжира (16 июня), Австрии (22 июня) и Иордании (27 июня). Матчи пройдут в Канзас-Сити и Далласе.
Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В финале ЧМ-2022 в Катаре аргентинцы обыграли команду Франции (3:3, пен. 4:2).