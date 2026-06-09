Месси сыграет в заключительном матче Аргентины перед ЧМ-2026

— Месси сыграет, я просто не знаю, сколько минут. Мне еще нужно поговорить с ним на тренировке, и мы посмотрим, сколько минут он сыграет, чтобы избежать любых рисков. Мы примем решение, но в принципе он сыграет, — приводит слова Скалони ESPN.