«Интер Майами» сообщил подробности о травме Месси

38-летний нападающий «Интер Майами» Лионель Месси не смог доиграть матч регулярного чемпионата МЛС с «Филадельфией».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Интер Майами» на своем поле обыграл «Филадельфию» со счетом 6:4. 38-летний Месси сделал в этом матче две результативные передачи. Форвард не смог доиграть встречу до конца, покинув поле на 73-й минуте. По данным TyC Sports, Месси заменили в качестве меры предосторожности из-за растяжения задней поверхности левого бедра.

Как сообщает пресс-служба «Интер Майами», по итогам обследования у аргентинца была выявлена перегрузка, связанная с мышечной усталостью в левом подколенном сухожилии. Сроки восстановления клуб сообщит позднее.

В нынешнем сезоне на счету Месси 12 забитых мячей и семь результативных передач за 14 матчей регулярного чемпионата МЛС.

Напомним, Лионель Месси вошел в расширенный состав сборной Аргентины на чемпионат мира 2026 года, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Сборная Аргентины на групповом этапе сыграет с Алжиром, Австрией и Иорданией. Первый матч аргентинцев состоится 17 июня в Канзас-Сити. Действующие чемпионы мира встретятся с Алжиром.