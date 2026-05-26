«Интер Майами» сообщил подробности о травме Месси

«Интер Майами» на своем поле обыграл «Филадельфию» со счетом 6:4. 38-летний Месси сделал в этом матче две результативные передачи. Форвард не смог доиграть встречу до конца, покинув поле на 73-й минуте. По данным TyC Sports, Месси заменили в качестве меры предосторожности из-за растяжения задней поверхности левого бедра.
Как сообщает пресс-служба «Интер Майами», по итогам обследования у аргентинца была выявлена перегрузка, связанная с мышечной усталостью в левом подколенном сухожилии. Сроки восстановления клуб сообщит позднее.
В нынешнем сезоне на счету Месси 12 забитых мячей и семь результативных передач за 14 матчей регулярного чемпионата МЛС.
Напомним, Лионель Месси вошел в расширенный состав сборной Аргентины на чемпионат мира 2026 года, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
Сборная Аргентины на групповом этапе сыграет с Алжиром, Австрией и Иорданией. Первый матч аргентинцев состоится 17 июня в Канзас-Сити. Действующие чемпионы мира встретятся с Алжиром.