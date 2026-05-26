«Интер Майами» сообщил подробности о травме Месси

«Интер Майами» на своем поле обыграл «Филадельфию» со счетом 6:4. 38-летний Месси сделал в этом матче две результативные передачи. Форвард не смог доиграть встречу до конца, покинув поле на 73-й минуте. По данным TyC Sports, Месси заменили в качестве меры предосторожности из-за растяжения задней поверхности левого бедра.