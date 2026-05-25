Хет-трик Суареса помог «Интер Майами» победить в матче с 10 голами

Встреча прошла на домашней арене клуба «Интер Майами». В составе победителей хет-трик оформил нападающий Луис Суарес (29-я, 44-я и 81-я минуты), еще два гола забил Херман Бертераме (13-я и 41-я минута), которому в обоих случаях ассистировал 38-летний Лионель Месси, также у хозяев отличился Родриго Де Пауль (90+3). У проигравших мячи на счету Милана Илоски (3, 10, 45+8), забившего свои второй и третий голы с пенальти, и Бруно Дамиани (20).