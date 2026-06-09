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На матч сборной России с Тринидадом и Тобаго проданы все билеты

В пресс‑службе Российского футбольного союза (РФС) сообщил, что на товарищеский матч сборной России с командой Тринидада и Тобаго реализованы все билеты.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Матч сборных России и Тринидада и Тобаго пройдет 9 июня в Калининграде, начало встречи — в 20 часов по московскому времени.

— Все билеты, поступившие в продажу, реализованы, — сообщили «Матч ТВ» в пресс‑службе РФС.

«Ростех Арена» в Калининграде рассчитан на 35 тысяч зрителей.

Сборные России и Тринидада и Тобаго по футболу ни разу не встречались друг с другом на официальном или товарищеском уровне. Ранее национальная команда России в Каире уступила египтянам (0:1) и обыграла команду Буркина-Фасо (3:0) в Волгограде. На матч с командой Тринидада и Тобаго приехало 23 футболиста. Как сообщил журналистам старший тренер национальной команды Виктор Онопко, все они готовы принять участие в игре.

Футбол. Товарищеские матчи
09.06
Россия
:
Тринидад и Тобаго
Все коэффициенты
П1
1.02
X
35.00
П2
55.00