На матч сборной России с Тринидадом и Тобаго проданы все билеты

Сборные России и Тринидада и Тобаго по футболу ни разу не встречались друг с другом на официальном или товарищеском уровне. Ранее национальная команда России в Каире уступила египтянам (0:1) и обыграла команду Буркина-Фасо (3:0) в Волгограде. На матч с командой Тринидада и Тобаго приехало 23 футболиста. Как сообщил журналистам старший тренер национальной команды Виктор Онопко, все они готовы принять участие в игре.