Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
22:45
Португалия
:
Нигерия
Все коэффициенты
П1
1.32
X
6.09
П2
10.00
Футбол. Товарищеские матчи
23:00
Англия
:
Коста-Рика
Все коэффициенты
П1
1.17
X
7.60
П2
22.00
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Аргентина
3
:
Исландия
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Беларусь
2
:
Буркина-Фасо
2
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Венгрия
3
:
Казахстан
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
3
:
Тринидад и Тобаго
0
П1
X
П2

Камера‑паук рухнула на поле в матче Венгрия — Казахстан: видео

Во время товарищеской встречи сборных Венгрии и Казахстана едва не произошел несчастный случай (3:1).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail

Камера‑паук, используемая для съемки матча с воздуха, внезапно сорвалась и упала прямо на игровое поле.

На момент падения рядом находился оператор. По кадрам видеозаписи видно, что оборудование приземлилось всего в метре от специалиста. Благодаря счастливой случайности никто не получил травм.

Встреча, прошедшая в Дебрецене, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. У Венгрии голы забили Доминик Собослаи (52-я минута), Андраш Шефер (67), которому ассистировал Собослаи, и Раймунд Тот (90+3). В составе Казахстана отличился Сергей Малый (9-я минута).