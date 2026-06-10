Камера‑паук рухнула на поле в матче Венгрия — Казахстан: видео

Камера‑паук, используемая для съемки матча с воздуха, внезапно сорвалась и упала прямо на игровое поле.
На момент падения рядом находился оператор. По кадрам видеозаписи видно, что оборудование приземлилось всего в метре от специалиста. Благодаря счастливой случайности никто не получил травм.
Встреча, прошедшая в Дебрецене, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. У Венгрии голы забили Доминик Собослаи (52-я минута), Андраш Шефер (67), которому ассистировал Собослаи, и Раймунд Тот (90+3). В составе Казахстана отличился Сергей Малый (9-я минута).