Тренер Тринидада: матч с Россией стал для нас хорошим испытанием

Встреча прошла в Калининграде. Голами в этом матче отметились Мингиян Бевеев (7'), Александр Сильянов (15') и Алексей Батраков (60').
"Для нас было большим удовольствием сыграть с такой командой, как Россия. Матч был тяжелым. Россия использовала свои возможности, у нас тоже были моменты, чтобы забить. У сборной России отличная физическая готовность. Мы сыграли хорошо, организованно, держались достойно. Игра с таким сильным соперником стала отличным испытанием для наших молодых игроков.
Первые 20 минут мы начали очень медленно. После этого стали верить в себя и поняли, что можем играть со сборной России в футбол и создавать моменты. Да, мы начинали по схеме 3−5−2, а во втором тайме перестроились на 4−3−3. Мы знали, что сборная России будет играть по схеме 4−3−3. Когда мы анализировали последние три-четыре матча, система оставалась той же. Тренер действительно ротирует игроков, и в некоторые моменты мы хорошо с этим справлялись. Но были эпизоды, которые стоили нам матча — из-за простых ошибок, — сказал Кинг.
Сборная России впервые с марта 2025 года одержала две крупные победы подряд — на прошлой неделе команда Валерия Карпина в Волгограде обыграла команду Буркина-Фасо (3:0). Сборная Тринидада и Тобаго, занимающая 102-е место в рейтинге ФИФА, проиграла в 2026 году все пять матчей с общим счетом 3:17.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России вынуждена проводить исключительно товарищеские матчи.
Ожидается, что следующие матчи сборная России проведет в сентябре.
Валерий Карпин
Дерек Кинг
Мингиян Бевеев
7′
Александр Сильянов
15′
Алексей Батраков
60′
2
Евгений Морозов
24
Александр Сильянов
27
Иван Обляков
23
Антон Митрюшкин
46′
16
Денис Адамов
30
Илья Вахания
46′
4
Данил Круговой
7
Алексей Батраков
76′
6
Дмитрий Баринов
20
Лечи Садулаев
66′
21
Антон Миранчук
22
Мингиян Бевеев
81′
26
Кирилл Данилов
28
Никита Кривцов
45′
66′
29
Максим Петров
59
Алексей Миранчук
75′
19
Амир Ибрагимов
13
Иван Сергеев
75′
9
Георгий Мелкадзе
17
Джастин Гарсия
18
Андре Ремперсад
20
Кайхим Томас
7
Райан Телфер
8
Дэниэл Филлипс
45′
22
Дензил Смит
74′
1
Джабари Брайс
6
Андре Рэймонд
61′
23
Ноуа Паудер
6
Энтони Херберт
57′
74′
11
Джуда Гарсия
18
Джесси Хан
74′
12
Али Казим Нахид
13
Реон Мур
87′
9
Даниэль Давид
17
Мишель Пун-Анжерон
87′
13
Джахейм Фаустин
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти