Тренер Тринидада: матч с Россией стал для нас хорошим испытанием

"Для нас было большим удовольствием сыграть с такой командой, как Россия. Матч был тяжелым. Россия использовала свои возможности, у нас тоже были моменты, чтобы забить. У сборной России отличная физическая готовность. Мы сыграли хорошо, организованно, держались достойно. Игра с таким сильным соперником стала отличным испытанием для наших молодых игроков.



Первые 20 минут мы начали очень медленно. После этого стали верить в себя и поняли, что можем играть со сборной России в футбол и создавать моменты. Да, мы начинали по схеме 3−5−2, а во втором тайме перестроились на 4−3−3. Мы знали, что сборная России будет играть по схеме 4−3−3. Когда мы анализировали последние три-четыре матча, система оставалась той же. Тренер действительно ротирует игроков, и в некоторые моменты мы хорошо с этим справлялись. Но были эпизоды, которые стоили нам матча — из-за простых ошибок, — сказал Кинг.