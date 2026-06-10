Капитан Тринидада и Тобаго: Конечно, мечтаю перейти в «Спартак»

За «Спартак» выступает соотечественник Рамперсада Ливай Гарсия.
— Конечно, я мечтаю перейти в «Спартак». Было бы идеально сыграть там вместе с Гарсией. Ливай рассказывал хорошие вещи о России. Например, что люди тут отлично к тебе относятся, РПЛ — тяжелая лига с высоким уровнем игроков. Знаю, что он выиграл Кубок России. То, что Ливай является топовым игроком в топовом чемпионате, говорит само за себя«, — приводит слова Рамперсада “Советский спорт”.
31-летний Рамперсад выступает за канадский «Галифакс Уондерерс» с 2019 года.
Накануне сборная Тринидада и Тобаго потерпела поражение в товарищеском матче с Россией (0:3). Встреча прошла в Калининграде. Голами в этой встрече отметились Мингиян Бевеев (7-я минута), Александр Сильянов (15) и Алексей Батраков (60). Ливай Гарсия не принял участие в этом матче по семейным обстоятельствам.
Сборная России впервые с марта 2025 года одержала две крупные победы подряд — на прошлой неделе команда Валерия Карпина в Волгограде обыграла команду Буркина-Фасо (3:0). Сборная Тринидада и Тобаго, занимающая 102-е место в рейтинге ФИФА, проиграла в 2026 году все пять матчей с общим счетом 3:17.
Валерий Карпин
Дерек Кинг
Мингиян Бевеев
7′
Александр Сильянов
15′
Алексей Батраков
60′
2
Евгений Морозов
24
Александр Сильянов
27
Иван Обляков
23
Антон Митрюшкин
46′
16
Денис Адамов
30
Илья Вахания
46′
4
Данил Круговой
7
Алексей Батраков
76′
6
Дмитрий Баринов
20
Лечи Садулаев
66′
21
Антон Миранчук
22
Мингиян Бевеев
81′
26
Кирилл Данилов
28
Никита Кривцов
45′
66′
29
Максим Петров
59
Алексей Миранчук
75′
19
Амир Ибрагимов
13
Иван Сергеев
75′
9
Георгий Мелкадзе
17
Джастин Гарсия
18
Андре Ремперсад
20
Кайхим Томас
7
Райан Телфер
8
Дэниэл Филлипс
45′
22
Дензил Смит
74′
1
Джабари Брайс
6
Андре Рэймонд
61′
23
Ноуа Паудер
6
Энтони Херберт
57′
74′
11
Джуда Гарсия
18
Джесси Хан
74′
12
Али Казим Нахид
13
Реон Мур
87′
9
Даниэль Давид
17
Мишель Пун-Анжерон
87′
13
Джахейм Фаустин
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти