Лионель Месси побил 69-летний рекорд сборной Аргентины

Месси является восьмикратным обладателем «Золотого мяча», самым титулованным футболистом в истории, чемпионом мира 2022 года. Для Месси этот мяч стал 117-м, забитым в футболке национальной сборной. Всего за карьеру 38-летний футболист отличился 911 раз. Больше всего голов он оформил за «Барселону» — 672, также Лионель забивал за «Пари Сен-Жермен» (32 мяча) и «Интер Майами» (90).