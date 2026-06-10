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Лионель Месси побил 69-летний рекорд сборной Аргентины

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал самым возрастным автором гола в истории национальной команды.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

Лионель Месси отличился в товарищеском матче против Исландии (3:0). Форвард «Интер Майами» реализовал пенальти после выхода на замену.

На момент гола Месси было 38 лет, 350 дней. Он превзошел достижение Анхеля Лабруны, который удерживал рекорд с 1957 года, в возрасте 38 лет 282 дней поразив ворота Бразилии на «Маракане» (2:1). Лабруна забил в общей сложности 17 голов в 37 матчах за сборную Аргентины.

Месси является восьмикратным обладателем «Золотого мяча», самым титулованным футболистом в истории, чемпионом мира 2022 года. Для Месси этот мяч стал 117-м, забитым в футболке национальной сборной. Всего за карьеру 38-летний футболист отличился 911 раз. Больше всего голов он оформил за «Барселону» — 672, также Лионель забивал за «Пари Сен-Жермен» (32 мяча) и «Интер Майами» (90).

Сборная Аргентины активно готовится к началу чемпионата мира по футболу, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В рамках группового этапа аргентинцы встретятся с командами Алжира, Австрии и Иордании.

Аргентина
3:0
Первый тайм: 1:0
Исландия
Футбол, Товарищеские матчи,
10.06.2026, 04:00 (МСК UTC+3)
Главные тренеры
Лионель Скалони
Арнар Гуннлаугссон
Голы
Аргентина
Валентин Барко
8′
Лионель Месси
72′
Тьяго Альмада
86′
Составы команд
Аргентина
12
Херонимо Рульи
25
Факундо Медина
6
Лисандро Мартинес
46′
13
Кристиан Ромеро
19
Николас Отаменди
58′
15
Николас Гонсалес
28
Агустин Гиай
70′
4
Гонсало Монтиэль
8
Валентин Барко
42′
46′
7
Родриго де Пауль
11
Джовани Ло Сельсо
46′
20
Алексис Макаллистер
14
Эсекиэль Паласиос
46′
24
Энцо Фернандес
18
Николас Пас
58′
16
Тьяго Альмада
17
Джулиано Симеоне
70′
10
Лионель Месси
21
Хосе Мануэль Лопес
46′
22
Лаутаро Мартинес
75′
Исландия
1
Элиас-Рабн Оулафссон
71′
2
Логи Томассон
70′
15
Дагур Дан Торхальссон
3
Даниэль Лео Гретарссон
30′
70′
17
Арон Гюннарссон
78′
23
Хердур Магнуссон
82′
6
Хьертур Херманнссон
4
Виктор Пальссон
29′
70′
18
Йоун Дагюр Торстейнссон
77′
8
Исак Бергманн Йоханнессон
63′
82′
5
Гисли Тордарсон
11
Альберт Гудмундссон
82′
10
Гильфи Сигурдссон
14
Андри-Фаннар Бальдурссон
46′
20
Кристиан Хлинссон
19
Микаэль Эллертссон
82′
16
Кристалл Ингасон
7
Хакон Харальдссон
82′
21
Арнор Сигурдссон
9
Орри Стейнд Оскарссон
83′
22
Даниэль Гудьонсен
Статистика
Аргентина
Исландия
Желтые карточки
2
6
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти