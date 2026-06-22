Главный тренер сборной Казахстана по футболу ушел в отставку

«Наступает момент, когда становится невозможно эффективно работать и отвечать за результат в условиях, где отсутствуют необходимые профессиональные условия для выполнения поставленных задач. Нельзя требовать от главного тренера и его штаба максимальной ответственности за результат, не обеспечивая при этом должной поддержки, профессионального отношения и уважения к людям, которые ежедневно работают в интересах национальной сборной. Высокие требования должны сопровождаться соответствующими условиями для работы, взаимным доверием и уважением к специалистам, на которых возложена ответственность за достижение результата», — отметил 57-летний специалист.