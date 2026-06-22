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Главный тренер сборной Казахстана по футболу ушел в отставку

Казахстанская федерация футбола (КФФ) приняла отставку Талгата Байсуфинова с поста главного тренера сборной. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Маржан Куандыкова

Отмечается, что Казахстанская федерация футбола «с сожалением приняла отставку главного тренера и с уважением отнеслась к его решению».

— КФФ благодарит Талгата Маруановича за профессионализм, преданность делу и значительный вклад в развитие национальной сборной Казахстана, желает ему успехов в дальнейшей профессиональной деятельности. Подготовка национальной сборной к предстоящим матчам продолжается в штатном режиме, — говорится в сообщении.

По словам самого Байсуфинова, ключевым фактором стали условия работы в национальной команде.

«Наступает момент, когда становится невозможно эффективно работать и отвечать за результат в условиях, где отсутствуют необходимые профессиональные условия для выполнения поставленных задач. Нельзя требовать от главного тренера и его штаба максимальной ответственности за результат, не обеспечивая при этом должной поддержки, профессионального отношения и уважения к людям, которые ежедневно работают в интересах национальной сборной. Высокие требования должны сопровождаться соответствующими условиями для работы, взаимным доверием и уважением к специалистам, на которых возложена ответственность за достижение результата», — отметил 57-летний специалист.

Талгат Байсуфинов в конце сентября прошлого года был назначен временно исполняющим обязанности главного тренера сборной Казахстана, а в январе 2026‑го утвержден в должности. В ноябре 2025 года сборная Казахстана сыграла вничью с бельгийцами в матче отборочного турнира чемпионата мира‑2026 (1:1). 9 июня казахстанцы потерпели поражение от сборной Венгрии в товарищеском матче со счетом 1:3.

Для Байсуфинова это был уже третий период работы со сборной Казахстана. Ранее он тренировал национальную команду в 2016—2017 и 2020−2022 годах. За свою тренерскую карьеру Байсуфинов также работал с «Иртышом», «Акжайыком», «Жетысу» и молодежной сборной Казахстана.