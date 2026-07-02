Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал, как отказывался брать игровую футболку у экс-полузащитника сборной Франции Зинедина Зидана после отборочного матча к Евро-2000 в «Лужниках» в октябре 1998 года. Та встреча завершилась поражением российской команды со счетом 2:3, а Мостовой отметился забитым голом.
Александр надел футболку легендарного французского футболиста на подкаст «Кто здесь Царь?», где он и другие эксперты, в том числе Сергей Игнашевич, обсуждают чемпионат мира 2026 года.
Во время записи между участниками состоялся следующий диалог.
Сергей Игнашевич: Ты чего пришел в грязной футболке на запись?
Александр Мостовой: Не успел постирать
Денис Алхазов: Стиралась ли она хоть раз?
Александр Мостовой: Действительно, ни разу не стиралась. Вы уже заметили, да, с какого года она? Там история была интересная. Зизу мне ее навязал. Я не хотел брать майку, потому что мы проиграли в «Лужниках» 2:3. Я отвернулся, расстроенный был, мы уходили. Он догнал, кинул: «Возьми». Я говорю: «Не надо». Если я повернусь, там вообще везде грязь из «Лужников». Я вам гарантирую, что запах очень хороший.
Мостовой вспомнил, как Зидан навязал ему свою футболку
Александр Мостовой признался, что не хотел брать себе футболку Зидана, но тот настоял.
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал, как отказывался брать игровую футболку у экс-полузащитника сборной Франции Зинедина Зидана после отборочного матча к Евро-2000 в «Лужниках» в октябре 1998 года. Та встреча завершилась поражением российской команды со счетом 2:3, а Мостовой отметился забитым голом.