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Мостовой вспомнил, как Зидан навязал ему свою футболку

Александр Мостовой признался, что не хотел брать себе футболку Зидана, но тот настоял.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AFP 2023

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал, как отказывался брать игровую футболку у экс-полузащитника сборной Франции Зинедина Зидана после отборочного матча к Евро-2000 в «Лужниках» в октябре 1998 года. Та встреча завершилась поражением российской команды со счетом 2:3, а Мостовой отметился забитым голом.

Александр надел футболку легендарного французского футболиста на подкаст «Кто здесь Царь?», где он и другие эксперты, в том числе Сергей Игнашевич, обсуждают чемпионат мира 2026 года.

Во время записи между участниками состоялся следующий диалог.

Сергей Игнашевич: Ты чего пришел в грязной футболке на запись?

Александр Мостовой: Не успел постирать

Денис Алхазов: Стиралась ли она хоть раз?

Александр Мостовой: Действительно, ни разу не стиралась. Вы уже заметили, да, с какого года она? Там история была интересная. Зизу мне ее навязал. Я не хотел брать майку, потому что мы проиграли в «Лужниках» 2:3. Я отвернулся, расстроенный был, мы уходили. Он догнал, кинул: «Возьми». Я говорю: «Не надо». Если я повернусь, там вообще везде грязь из «Лужников». Я вам гарантирую, что запах очень хороший.