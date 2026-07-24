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Клопп взял в штаб сборной Германии экс-игрока «Боруссии»

Бывший полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Свен Бендер вошел в тренерский штаб Юргена Клоппа в сборной Германии. Об этом сообщает Sky Sport.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

37-летний Бендер выступал под руководством Клоппа в «Боруссии» и помог команде дважды стать чемпионом Германии (2011, 2012). В общей сложности он провел за «шмелей» 224 матча, в которых забил четыре мяча и отдал 14 голевых передач.

В 2021 году Бендер завершил карьеру футболиста и перешел к тренерской работе. Он входил в штабы юношеской сборной Германии и «Боруссии», а в декабре 2024 года стал главным тренером «Унтерхахинга», выступающего в региональной лиге.

Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Бернд Нойендорф объявил, что в тренерский штаб Клоппа также войдут Петер Кравиц и Пепейн Лейндерс, с которыми он работал в «Ливерпуле». В прошлом сезоне Кравиц был ассистентом главного тренера в «Лейпциге», а Лейндерс работал на аналогичной должности в «Манчестер Сити».

Сегодня было официально объявлено, что Юрген Клопп возглавил сборную Германии. Контракт 59-летнего специалиста рассчитан на четыре года — до окончания ЧМ-2030.

Первый матч под руководством Клоппа сборная Германии проведет 24 сентября в Лиге наций на выезде против сборной Нидерландов.