Клопп взял в штаб сборной Германии экс-игрока «Боруссии»

37-летний Бендер выступал под руководством Клоппа в «Боруссии» и помог команде дважды стать чемпионом Германии (2011, 2012). В общей сложности он провел за «шмелей» 224 матча, в которых забил четыре мяча и отдал 14 голевых передач.
В 2021 году Бендер завершил карьеру футболиста и перешел к тренерской работе. Он входил в штабы юношеской сборной Германии и «Боруссии», а в декабре 2024 года стал главным тренером «Унтерхахинга», выступающего в региональной лиге.
Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Бернд Нойендорф объявил, что в тренерский штаб Клоппа также войдут Петер Кравиц и Пепейн Лейндерс, с которыми он работал в «Ливерпуле». В прошлом сезоне Кравиц был ассистентом главного тренера в «Лейпциге», а Лейндерс работал на аналогичной должности в «Манчестер Сити».
Сегодня было официально объявлено, что Юрген Клопп возглавил сборную Германии. Контракт 59-летнего специалиста рассчитан на четыре года — до окончания ЧМ-2030.
Первый матч под руководством Клоппа сборная Германии проведет 24 сентября в Лиге наций на выезде против сборной Нидерландов.