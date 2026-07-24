Клопп взял в штаб сборной Германии экс-игрока «Боруссии»

Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Бернд Нойендорф объявил, что в тренерский штаб Клоппа также войдут Петер Кравиц и Пепейн Лейндерс, с которыми он работал в «Ливерпуле». В прошлом сезоне Кравиц был ассистентом главного тренера в «Лейпциге», а Лейндерс работал на аналогичной должности в «Манчестер Сити».