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Пер Мертезакер станет спортивным директором сборной Германии

Бывший защитник сборной Германии Пер Мертезакер назначен новым спортивным директором Немецкого футбольного союза. (DFB) Об этом сообщила пресс-служба организации.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Немецкий футбольный союз

К своим обязанностям 39-летний специалист приступит с 1 января 2027 года. На этом посту он заменит Андреаса Реттига, который занимает должность действующего спортивного директора. В зоне ответственности Мертезакера будут национальные команды Германии, а также работа академии.

Решение о назначении бывшего футболиста было утверждено единогласно наблюдательным советом и собранием акционеров Немецкого футбольного союза.

Мертезакеру 41 год. Защитник играл за «Ганновер», «Вердер» и лодонский «Арсенал». После окончания карьеры игрока Мертезакер перешел к работе в структуре «Арсенала». В 2018 году он возглавил академию английского клуба и до лета 2026 года руководил молодежным направлением. В составе сборной Германии Мертезакер провел 104 матча, в которых забил 4 мяча. Защитник стал чемпионом мира 2014 года и серебряным призеров Евро-2008.

3 июля Немецкий футбольный союз объявил об отставке Нагельсманна, который возглавлял сборную Германии с 2023 года. Под его руководством немцы проиграли Парагваю (1:1, пенальти 3:4) в 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Новым главным тренер Бундестим стал Юрген Клопп.

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