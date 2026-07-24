Пер Мертезакер станет спортивным директором сборной Германии

Мертезакеру 41 год. Защитник играл за «Ганновер», «Вердер» и лодонский «Арсенал». После окончания карьеры игрока Мертезакер перешел к работе в структуре «Арсенала». В 2018 году он возглавил академию английского клуба и до лета 2026 года руководил молодежным направлением. В составе сборной Германии Мертезакер провел 104 матча, в которых забил 4 мяча. Защитник стал чемпионом мира 2014 года и серебряным призеров Евро-2008.