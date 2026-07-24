Пирло возглавит сборную Италии после отказа Гвардиолы

Итальянцы пропустили три последних чемпионата мира подряд. Последний раз они играли на мундиале в 2014 году в Бразилии, где не сумели выйти из группы с Англией, Уругваем и Коста-Рикой. Пирло отыграл все три матча на том турнире в качестве игрока.