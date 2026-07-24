Пирло возглавит сборную Италии после отказа Гвардиолы

По информации источника, Итальянская федерация футбола (FIGC) сделала выбор в пользу 47-летнего специалиста после того, как возглавить сборную Италии отказался бывший наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.
Ожидается, что официальное назначение Пирло на пост главного тренера сборной Италии состоится на следующей неделе. Стороны близки к согласованию всех деталей четырехлетнего соглашения, которое будет рассчитано до окончания ЧМ-2030.
В начале апреля пост главного тренера сборной Италии покинул Дженнаро Гаттузо, под руководством которого «скуадра адзурра» не смогла квалифицироваться на ЧМ-2026, сенсационно проиграв Боснии и Герцеговине (1:1, пен. 1:4) в решающем стыковом матче европейского отбора.
Итальянцы пропустили три последних чемпионата мира подряд. Последний раз они играли на мундиале в 2014 году в Бразилии, где не сумели выйти из группы с Англией, Уругваем и Коста-Рикой. Пирло отыграл все три матча на том турнире в качестве игрока.
За свою тренерскую карьеру Пирло успел поработать в «Ювентусе» (2020−2021), турецком «Фатих Карагюмрюке» (2022−2023) и «Сампдории» (2023−2024). В данный момент он является главным тренером «Юнайтед» из второй по силе лиги ОАЭ.
25 сентября сборная Италии дома сыграет со сборной Бельгии в 1-м туре группового этапа Лиги наций.