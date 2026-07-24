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Гвардиола отказался возглавить сборную Италии

Бывший главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола отказался от предложения возглавить сборную Италии. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации источника, 55-летний испанский специалист на этой неделе обдумывал возможность возглавить «скуадру адзурру», но решил пока не возвращаться к тренерской работе, сосредоточившись на отдыхе и семье.

Ранее сообщалось, что Гвардиола запросил у Итальянской федерации футбола (FIGC) зарплату в 20 млн евро в год, в то время как ему готовы были платить вдвое меньше — 10 млн евро.

Гвардиола покинул пост главного тренера «Манчестер Сити» по окончании сезона-2025/26. У него оставался один год по действующему контракту.

Испанец возглавлял «Манчестер Сити» с 2016 года и стал самым успешным тренером за всю 146-летнюю историю клуба. За десять лет он завоевал с «горожанами» 20 трофеев. В его активе шесть побед в АПЛ, пять — в Кубке английской лиги, три — в Кубке Англии, три — в Суперкубке Англии, а также победы в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

В общей сложности «Манчестер Сити» провел под руководством Гвардиолы 592 матча, в которых одержал 423 победы при 77 ничьих и 92 поражениях. Испанец является единственным тренером в истории АПЛ, которому удалось выиграть более 70% матчей — 269 побед в 379 встречах (70,2%).

Ранее Гвардиола работал главным тренером «Барселоны» (2008−2012) и мюнхенской «Баварии» (2013−2016).