Гвардиола отказался возглавить сборную Италии

Испанец возглавлял «Манчестер Сити» с 2016 года и стал самым успешным тренером за всю 146-летнюю историю клуба. За десять лет он завоевал с «горожанами» 20 трофеев. В его активе шесть побед в АПЛ, пять — в Кубке английской лиги, три — в Кубке Англии, три — в Суперкубке Англии, а также победы в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.