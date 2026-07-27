СМИ: Мальдини покинул сборную Италии через 16 дней после прихода

Бывший защитник «Милана» Паоло Мальдини покинул пост технического директора сборной Италии. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
По информации источника, причиной ухода стало то, что не состоялось назначение Андреа Пирло на пост главного тренера национальной команды. Ранее сообщалось, что 47-летний специалист должен был подписать контракт с Итальянской федерацией футбола (FIGC), рассчитанный до 2030 года. Однако вокруг его назначения возникли споры из-за действующего соглашения Пирло с российской букмекерской компанией.
Вместе с Мальдини сборную Италии покинул его советник Леонардо. Оба проработали в своих должностях всего 16 дней.
Напомним, в апреле Дженнаро Гаттузо оставил пост главного тренера сборной Италии после поражения от Боснии и Герцеговины в финальном стыковом матче за путевку на чемпионат мира 2026 года. После этого свой пост покинул и президент FIGC Габриэле Гравина, которого сменил Джованни Малаго.
По данным Ди Марцио, Малаго намерен вернуть Роберто Манчини на должность главного тренера сборной Италии. Если это произойдет, техническим директором национальной команды может стать бывший защитник «Ювентуса» Джорджио Кьеллини.