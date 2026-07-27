СМИ: Мальдини покинул сборную Италии через 16 дней после прихода

По информации источника, причиной ухода стало то, что не состоялось назначение Андреа Пирло на пост главного тренера национальной команды. Ранее сообщалось, что 47-летний специалист должен был подписать контракт с Итальянской федерацией футбола (FIGC), рассчитанный до 2030 года. Однако вокруг его назначения возникли споры из-за действующего соглашения Пирло с российской букмекерской компанией.