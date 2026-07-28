Зидан официально возглавил сборную Франции после ухода Дешама

Соглашение с 54-летним специалистом рассчитано на четыре года — до окончания ЧМ-2030. На посту главного тренера сборной Франции Зидан сменил Дидье Дешама, который руководил командой с 2012 года и покинул должность после ЧМ-2026.
Французы уступили сборной Испании (0:2) в полуфинале ЧМ-2026, а в матче за третье место проиграли сборной Англии (4:6). Впервые с 2014 года «трехцветные» остались на мундиале без медалей.
Зидан всю свою тренерскую карьеру провел в мадридском «Реале», который он с перерывом возглавлял с 2016 по 2021 год. Вместе с «королевским» клубом он трижды выигрывал Лигу чемпионов (2016−2018) и дважды становился чемпионом Испании (2017, 2020). После ухода из «Реала» в мае 2021 года Зидан оставался без тренерской работы на протяжении более пяти лет.
Во время игровой карьеры Зидан провел за сборную Франции 108 матчей, в которых забил 31 мяч и отдал 29 голевых передач. Он выигрывал домашний ЧМ-1998 и Евро-2000, а также становился серебряным призером ЧМ-2006 и бронзовым призером Евро-1996.
Первый матч под руководством Зидана сборная Франции проведет 25 сентября в Лиге наций на выезде против сборной Турции.