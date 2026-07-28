Зидан — о назначении в сборную Франции: «Это воплощение мечты»

«Сегодняшний день для меня — воплощение мечты. В течение четырех или пяти лет у меня были предложения возглавить клуб, но я отказывался от них ради сборной Франции. Это единственное, чем я хотел заниматься. Я знал это с детства, я начинал в молодежной команде, я прошел все этапы, пока не попал во взрослую сборную. Я собираюсь отдать все, чтобы эта команда продолжала побеждать, это единственное, что меня мотивирует», — сказал Зидан.