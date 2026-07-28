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Зидан — о назначении в сборную Франции: «Это воплощение мечты»

Зинедин Зидан высказался о назначении на пост главного тренера сборной Франции.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

54-летний специалист возглавил национальную команду, подписав контракт до ЧМ-2030. Он сменил на этой должности Дидье Дешама.

«Сегодняшний день для меня — воплощение мечты. В течение четырех или пяти лет у меня были предложения возглавить клуб, но я отказывался от них ради сборной Франции. Это единственное, чем я хотел заниматься. Я знал это с детства, я начинал в молодежной команде, я прошел все этапы, пока не попал во взрослую сборную. Я собираюсь отдать все, чтобы эта команда продолжала побеждать, это единственное, что меня мотивирует», — сказал Зидан.

Зидан всю свою тренерскую карьеру провел в мадридском «Реале», который он с перерывом возглавлял с 2016-го по 2021 год. Вместе с «королевским» клубом он трижды выигрывал Лигу чемпионов (2016−2018) и дважды становился чемпионом Испании (2017, 2020). После ухода из «Реала» в мае 2021 года Зидан оставался без тренерской работы на протяжении более пяти лет.

Первый матч под руководством Зидана сборная Франции проведет 25 сентября в Лиге наций на выезде против сборной Турции.