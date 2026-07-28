Бывший тренер «Зенита» возглавит сборную Италии

Манчини уже возглавлял сборную Италии с 2018 по 2023 год. Под его руководством команда выиграла Евро-2020 и дважды становилась бронзовым призером Лиги наций (2021, 2023), попутно установив мировой рекорд по продолжительности беспроигрышной серии — 37 матчей. Во время ЧМ-2026 этот рекорд был побит сборной Испании, которая не проигрывает на протяжении 38 игр кряду.