Федор Кудряшов: Мне до сих пор припоминают автогол с Хорватией

— Не знаю. Честно, не могу сказать. Были и хорошие, и плохие события. Думаю, большинство болельщиков запомнят мою карьеру по одному моменту — автоголу с Хорватией. Но это жизнь — она продолжается. Знаете, прошло 5 лет, а мне до сих пор это припоминают. Видимо, у кого-то ставка не прошла. К сожалению, я ничем не могу помочь. Все бывает.