Федор Кудряшов: Мне до сих пор припоминают автогол с Хорватией

— Каким одним словом описал бы свою карьеру?
— Не знаю. Честно, не могу сказать. Были и хорошие, и плохие события. Думаю, большинство болельщиков запомнят мою карьеру по одному моменту — автоголу с Хорватией. Но это жизнь — она продолжается. Знаете, прошло 5 лет, а мне до сих пор это припоминают. Видимо, у кого-то ставка не прошла. К сожалению, я ничем не могу помочь. Все бывает.
— Тебе обидно, что люди до сих пор это припоминают?
— Это право каждого. Я не могу ничего с этим сделать. Если люди так долго могут жить прошлым, то, пожалуйста, — цитирует Кудряшова «Спорт-Экспресс».
Автогол Федора Кудряшова в матче Хорватия — Россия лишил сборную прямой путевки на чемпионат мира 2022 года. Эта игра прошла 14 ноября 2021 года. В феврале 2022 года решением ФИФА и УЕФА сборная России была отстранена от участия в международных соревнованиях.
Накануне Федор Кудряшов провел последний матч в профессиональной карьере. 39-летний игрок в составе медиакоманды 2DROTS принял участие в матче 1-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России-2026/27 с «Орлом» (2:0).
Последней профессиональной командой, за которую выступал защитник, был «Факел». Также он играл за «Спартак», «Краснодар», «Ростов», «Рубин», «Башакшехир», «Антальяспор» и другие команды. За сборную России Кудряшов провел 48 матчей, в которых отметился одним голом.