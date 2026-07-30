Анчелотти объяснил, почему отказался возглавить сборную Италии

На этой неделе главным тренером сборной Италии был назначен Роберто Манчини, который вернулся в национальную команду спустя три года. Ранее на этот пост рассматривались кандидатуры Хосепа Гвардиолы, Андреа Пирло и Карло Анчелотти.
«Это не вопрос контракта; причина не в этом. У меня есть обязательства перед Бразильской конфедерацией футбола и перед этой страной, потому что эта страна очень тепло приняла меня за первый год здесь. Конечно, я поблагодарил Федерацию футбола Италии, но я хочу остаться здесь, потому что считаю правильным и справедливым продолжать работать в стране, которая так тепло меня приняла, в организации, которая дала мне возможность работать», — сказал Анчелотти.
Карло Анчелотти возглавил сборную Бразилии в мае 2025 года. Под его руководством команда провела 17 матчей, в которых одержала десять побед при трех ничьих и четырех поражениях. Действующий контракт Анчелотти с Бразильской конфедерацией футбола (CBF) рассчитан до ЧМ-2030.
На ЧМ-2026 сборная Бразилии завершила выступление на стадии ⅛ финала, уступив сборной Норвегии (1:2). Впервые с 1990 года бразильцы не сумели выйти в четвертьфинал чемпионата мира.
Карло Анчелотти
Столе Сольбаккен
Неймар
90+10′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
79′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
90′
Бруну Гимарайнс
14′
1
Алиссон
13
Данилу Луис
16
Дуглас Сантос
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
5
Каземиру
7
Винисиус Жуниор
26
Райан
67′
18
Данилу Сантос
22
Габриел Мартинелли
67′
10
Неймар
90+6′
8
Бруну Гимарайнс
79′
2
Эдерсон Силва
9
Матеус Кунья
58′
19
Эндрик
1
Эрьян Нюланн
10
Мартин Эдегор
6
Патрик Берг
8
Сандер Берге
9
Эрлинг Холанн
3
Кристоффер Айер
17
Торбьорн Хеггем
26
Юлиан Рюэрсон
63′
14
Фредрик Эурснес
5
Давид Меллер Вольфе
90′
4
Лео Эстигор
7
Александр Серлот
46′
22
Оскар Бобб
20
Антонио Нуса
46′
21
Андреас Шельдеруп
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
ВАР
Татьяна Гузман
(Никарагуа)
Ассистент ВАР
Леодан Гонсалес
(Уругвай)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти