Анчелотти объяснил, почему отказался возглавить сборную Италии

«Это не вопрос контракта; причина не в этом. У меня есть обязательства перед Бразильской конфедерацией футбола и перед этой страной, потому что эта страна очень тепло приняла меня за первый год здесь. Конечно, я поблагодарил Федерацию футбола Италии, но я хочу остаться здесь, потому что считаю правильным и справедливым продолжать работать в стране, которая так тепло меня приняла, в организации, которая дала мне возможность работать», — сказал Анчелотти.