Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
перерыв
Анжи
1
:
Нефтяник
2
Все коэффициенты
П1
12.25
X
5.60
П2
1.23
Футбол. Лига чемпионов
18:00
КуПС
:
Сабах
Все коэффициенты
П1
2.99
X
3.42
П2
2.39
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Линколн
:
Мьельбю
Все коэффициенты
П1
5.80
X
4.40
П2
1.51
Футбол. Кубок России
19:00
Кристалл-МЭЗТ
:
Салют Белгород
Все коэффициенты
П1
4.30
X
4.20
П2
1.56
Футбол. Лига конференций
20:00
Рига
:
Вардар
Все коэффициенты
П1
1.41
X
5.29
П2
7.30
Футбол. Лига конференций
20:00
Аполлон
:
Дила
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.57
П2
8.75
Футбол. Кубок России
20:00
2DROTS
:
Орел
Все коэффициенты
П1
1.25
X
5.00
П2
8.76
Футбол. Лига конференций
20:30
ЦСКА 1948
:
Спартак Тр
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.53
П2
4.44
Футбол. Лига чемпионов
21:00
Динамо З
:
Тун
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.78
П2
8.75
Футбол. Лига конференций
21:00
Дрита
:
Флориана
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.30
П2
6.40
Футбол. Лига чемпионов
21:15
Целе
:
Эгнатия
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.96
П2
6.41
Футбол. Лига чемпионов
21:45
Хартс
:
Штурм
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.85
П2
3.80
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Шэмрок Роверс
:
Арарат-Армения
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
БоМиК
1
:
Фанком Броук Бойз
2
П1
X
П2

Роберто Манчини официально вернулся в сборную Италии

Итальянская футбольная федерация (FIGC) объявила о назначении Роберто Манчини на пост главного тренера сборной Италии.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Детали соглашения с 61‑летним специалистом не уточняются.

Ранее сообщалось, что решение о назначении Манчини было принято после ситуации с Андреа Пирло, назначение которого сорвалось из-за споров вокруг деловых связей с Россией и сотрудничества с букмекерской компанией «Фонбет».

Манчини уже возглавлял сборную Италии с 2018 по 2023 год. Под его руководством команда выиграла Евро-2020 и дважды становилась бронзовым призером Лиги наций (2021, 2023), попутно установив мировой рекорд по продолжительности беспроигрышной серии — 37 матчей. Во время ЧМ-2026 этот рекорд был побит сборной Испании, которая не проигрывает на протяжении 38 игр кряду.

После ухода из итальянской сборной Манчини работал на Ближнем Востоке, где возглавлял сборную Саудовской Аравии (2023−2024) и катарский «Аль-Садд» (2025−2026).

На клубном уровне Манчини известен по работе с «Фиорентиной» (2001−2002), «Лацио» (2002−2004), «Интером» (2004−2008, 2014−2016), «Манчестер Сити» (2009−2013), «Галатасараем» (2013−2014) и петербургским «Зенитом» (2017−2018).

Вместе с «Манчестер Сити» Манчини побеждал в Кубке Англии (2011) и АПЛ (2012), а с «Интером» трижды выигрывал Серию А (2006−2008). Также на его счету четыре победы в Кубке Италии (2001, 2004, 2005, 2006) и одна победа в Кубке Турции (2014).

Первый матч под руководством Манчини сборная Италии проведет 25 сентября в Лиге наций дома против сборной Бельгии.