Роберто Манчини официально вернулся в сборную Италии

Детали соглашения с 61‑летним специалистом не уточняются.
Ранее сообщалось, что решение о назначении Манчини было принято после ситуации с Андреа Пирло, назначение которого сорвалось из-за споров вокруг деловых связей с Россией и сотрудничества с букмекерской компанией «Фонбет».
Манчини уже возглавлял сборную Италии с 2018 по 2023 год. Под его руководством команда выиграла Евро-2020 и дважды становилась бронзовым призером Лиги наций (2021, 2023), попутно установив мировой рекорд по продолжительности беспроигрышной серии — 37 матчей. Во время ЧМ-2026 этот рекорд был побит сборной Испании, которая не проигрывает на протяжении 38 игр кряду.
После ухода из итальянской сборной Манчини работал на Ближнем Востоке, где возглавлял сборную Саудовской Аравии (2023−2024) и катарский «Аль-Садд» (2025−2026).
На клубном уровне Манчини известен по работе с «Фиорентиной» (2001−2002), «Лацио» (2002−2004), «Интером» (2004−2008, 2014−2016), «Манчестер Сити» (2009−2013), «Галатасараем» (2013−2014) и петербургским «Зенитом» (2017−2018).
Вместе с «Манчестер Сити» Манчини побеждал в Кубке Англии (2011) и АПЛ (2012), а с «Интером» трижды выигрывал Серию А (2006−2008). Также на его счету четыре победы в Кубке Италии (2001, 2004, 2005, 2006) и одна победа в Кубке Турции (2014).
Первый матч под руководством Манчини сборная Италии проведет 25 сентября в Лиге наций дома против сборной Бельгии.