Итальянская федерация приостановила процедуру назначения Пирло

Ранее сообщалось, что 47-летний специалист принял предложение возглавить национальную команду и в ближайшие дни должен был подписать контракт, однако назначение оказалось под вопросом из-за его деловых связей с Россией. У FIGC возникли претензии к Пирло из-за контракта с российской букмекерской компанией «Фонбет».
По информации источника, запланированная на 27 июля встреча Пирло и представителей FIGC не состоится.
Отмечается, что окончательный отказ от кандидатуры Пирло может привести к отставке технического директора FIGC Паоло Мальдини и его советника Леонардо.
В начале апреля пост главного тренера сборной Италии покинул Дженнаро Гаттузо, под руководством которого «скуадра адзурра» не смогла квалифицироваться на ЧМ-2026, сенсационно проиграв Боснии и Герцеговине (1:1, пен. 1:4) в решающем стыковом матче европейского отбора. Итальянцы не смогли пробиться на три последних чемпионата мира подряд.
25 сентября сборная Италии дома сыграет со сборной Бельгии в 1-м туре группового этапа Лиги наций.