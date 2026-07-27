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Итальянская федерация приостановила процедуру назначения Пирло

Президент Итальянской футбольной федерации (FIGC) Джованни Малаго приостановил процесс назначения Андреа Пирло на пост главного тренера сборной Италии. Об этом сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Ранее сообщалось, что 47-летний специалист принял предложение возглавить национальную команду и в ближайшие дни должен был подписать контракт, однако назначение оказалось под вопросом из-за его деловых связей с Россией. У FIGC возникли претензии к Пирло из-за контракта с российской букмекерской компанией «Фонбет».

По информации источника, запланированная на 27 июля встреча Пирло и представителей FIGC не состоится.

Отмечается, что окончательный отказ от кандидатуры Пирло может привести к отставке технического директора FIGC Паоло Мальдини и его советника Леонардо.

В начале апреля пост главного тренера сборной Италии покинул Дженнаро Гаттузо, под руководством которого «скуадра адзурра» не смогла квалифицироваться на ЧМ-2026, сенсационно проиграв Боснии и Герцеговине (1:1, пен. 1:4) в решающем стыковом матче европейского отбора. Итальянцы не смогли пробиться на три последних чемпионата мира подряд.

25 сентября сборная Италии дома сыграет со сборной Бельгии в 1-м туре группового этапа Лиги наций.