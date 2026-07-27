Итальянская федерация приостановила процедуру назначения Пирло

Ранее сообщалось, что 47-летний специалист принял предложение возглавить национальную команду и в ближайшие дни должен был подписать контракт, однако назначение оказалось под вопросом из-за его деловых связей с Россией. У FIGC возникли претензии к Пирло из-за контракта с российской букмекерской компанией «Фонбет».