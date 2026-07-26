У Пирло проблемы в Италии из-за контракта с российским букмекером. Его назначение в сборную под вопросом

Переговоры о назначении Андреа Пирло главным тренером сборной Италии могут сорваться из-за его сотрудничества с российской букмекерской компанией. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. Разбираемся в деталях.
Выбор сделан, но подписи пока нет
После отказа Хосепа Гвардиолы и Карло Анчелотти возглавить национальную команду Италии в местной федерации футбола (FIGC) остановились на кандидатуре Пирло. Переговоры уже близились к завершению, даже были известны условия соглашения: по данным инсайдеров, 47-летнему специалисту предложили контракт до 2030 года с зарплатой 1,5 миллиона евро за сезон. Однако официальные бумаги стороны пока так и не подписали — процесс осложняют рекламные обязательства Пирло перед российской букмекерской компанией, амбассадором которой он стал в октябре прошлого года.
По версии стороны Андреа, это сотрудничество непосредственно связано с его работой в клубе «Дубай Юнайтед», владельцем которого является российский бизнесмен Сергей Ломакин. Отмечается, что контракт тренера включает пункт, разрешающий букмекерской компании использовать его изображение в маркетинговых целях.
Этот договор должен быть расторгнут в случае назначения Пирло тренером сборной — из-за строгих правил регулирования рекламы азартных игр в Италии. Однако в FIGC продолжают выяснять детали соглашения между тренером и букмекером, чтобы оценить возможные риски. Поэтому президент федерации Джованни Малаго пока не торопится с одобрением кандидатуры.
К теме уже обратились и другие ведущие издания страны. La Repubblica вышла с заголовком «Пирло, российские тени. Он рискует лишиться сборной», а Corriere della Sera — «Пирло теперь на грани».
«Лицемерие»
Появилась и негативная общественная реакция на готовящееся назначение Пирло. С критикой в адрес Андреа выступили несколько местных политиков. В частности, депутат от партии «Плюс Европа» Бенедетто Делла Ведова подчеркнул, что итальянский тренер должен был задуматься о последствиях своих поступков.
А лидер фракции «Действие» Карло Календа и вовсе считает, что люди, «связанные с русскими», якобы даже не должны претендовать на важные должности в Италии.
Сам Пирло тоже не стал отмалчиваться. Как сообщает Corriere della Sera, он назвал критику в свой адрес необоснованной. В словах многих политиков он увидел «лицемерие», задавшись вопросом, почему тогда чемпионат мира 2026 года прошел в США — стране, находящейся в состоянии войны с Ираном.
Судя по всему, на имидже Андреа в Италии отразилась и недавняя поездка в Москву. В мае он вместе еще с одним экс-футболистом сборной Марко Матерацци в рамках сотрудничества с букмекером приезжал в столицу России на День футбола в «Лужниках», приуроченный к суперфиналу Кубка между «Спартаком» и «Краснодаром». Почетные гости участвовали в гала-матче, встречались с болельщиками и раздавали автографы.
Этот визит вызвал резкую реакцию за пределами РФ. Сам Пирло отрицал политический характер.
«Мы приехали исключительно ради спорта и детей», — цитировала итальянца The Guardian.
А вот Матерацци после возвращения домой не выдержал давления в социальных сетях и опубликовал видео с извинениями.
«Понимаю, что мое присутствие в России задело многих людей. Я поступил необдуманно, недооценив последствия, и готов это признать. Те, кто меня знает, понимают: я никогда не прячусь за оправданиями», — заявил бывший защитник.
Автор: Егор Сергеев