У Пирло проблемы в Италии из-за контракта с российским букмекером. Его назначение в сборную под вопросом

После отказа Хосепа Гвардиолы и Карло Анчелотти возглавить национальную команду Италии в местной федерации футбола (FIGC) остановились на кандидатуре Пирло. Переговоры уже близились к завершению, даже были известны условия соглашения: по данным инсайдеров, 47-летнему специалисту предложили контракт до 2030 года с зарплатой 1,5 миллиона евро за сезон. Однако официальные бумаги стороны пока так и не подписали — процесс осложняют рекламные обязательства Пирло перед российской букмекерской компанией, амбассадором которой он стал в октябре прошлого года.