Газзаев: Пирло-тренер не имеет заслуг, политика тут ни при чем

Ранее стало известно, что Андреа Пирло не возглавил итальянскую национальную команду из-за связей с российской букмекерской компанией.
«Манчини выигрывал с Италией чемпионат Европы. Там был какой-то скандал с Пирло. О любом тренере говорят его достижения. Если у Пирло их нет, как он может тренировать национальную команду? Манчини успешно работал в клубах и приводил сборную к трофею. Здесь не может быть даже двух мнений. Если у Пирло были только неудачи на тренерском поприще, о чем говорить? Говорить о какой-то политике нет никакого смысла. Выбрали тренера, у которого есть достижения. Когда назначают тренера национальной команды, всегда смотрят на его достижения», — передает слова Газзаева «Чемпионат».
С июля 2025 года Пирло является главным тренером «Дубай Юнайтед», выступающим во втором по силе лиге ОАЭ. Владельцем клуба является российский миллиардер и основатель сети магазинов Fix Price Сергей Ломакин. Ранее чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии возглавлял «Ювентус» (2020−2021), «Фатих Карагюмрюк» (2022−2023) и «Сампдорию» (2023−2024).
Валерий Газзаев четыре раза становился чемпионом России — три раз с московским ЦСКА и один раз с владикавказской «Аланией», а также выиграл с армейцами четыре Кубка России. Газзаев остается единственным российским тренером, кому удалось стать обладателем еврокубка. В сезоне-2004/05 вместе с ЦСКА он завоевал первый в истории российского футбола Кубок УЕФА.
В 2008 году Газзаев покинул ЦСКА, а спустя пять лет завершил тренерскую карьеру в родной «Алании». В 2016 году Газзаев стал депутатом Государственной думы.