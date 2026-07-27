Пирло сообщил, что не станет главным тренером сборной Италии

Ранее сообщалось, что 47-летний специалист согласился возглавить итальянскую национальную команду и должен был в ближайшее время подписать контракт. Однако процесс назначения был приостановлен после критики из-за его деловых связей с Россией, в частности соглашения с букмекерской компанией «Фонбет».