Пирло сообщил, что не станет главным тренером сборной Италии

«Вчера вечером я узнал, что больше не являюсь кандидатом на пост главного тренера сборной Италии», — написал Пирло в соцсетях.
Ранее сообщалось, что 47-летний специалист согласился возглавить итальянскую национальную команду и должен был в ближайшее время подписать контракт. Однако процесс назначения был приостановлен после критики из-за его деловых связей с Россией, в частности соглашения с букмекерской компанией «Фонбет».
С июля 2025 года Пирло является главным тренером «Дубай Юнайтед», выступающим во втором по силе лиге ОАЭ. Владельцем клуба является российский миллиардер и основатель сети магазинов Fix Price Сергей Ломакин.
Ранее Пирло возглавлял «Ювентус» (2020−2021), «Фатих Карагюмрюк» (2022−2023) и «Сампдорию» (2023−2024).
В начале апреля пост главного тренера сборной Италии покинул Дженнаро Гаттузо, под руководством которого «скуадра адзурра» не смогла квалифицироваться на ЧМ-2026, сенсационно проиграв Боснии и Герцеговине (1:1, пен. 1:4) в решающем стыковом матче европейского отбора. Итальянцы не смогли пробиться на три последних чемпионата мира подряд.
25 сентября сборная Италии дома сыграет со сборной Бельгии в 1-м туре группового этапа Лиги наций.