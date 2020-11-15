Игра, в которой будут голы: анонс матча Турция — Россия

Сборная России привыкает к жизни без Артема Дзюбы, пока получается так себе. Ни Федор Чалов, ни Александр Соболев не показали, почему ставку сейчас надо делать именно на них. Правда, судя по тому, что с Молдовой спартаковец вышел только во втором тайме, с Турцией будет играть именно он. А так, у России продолжилась серия без побед (поражение и три ничьих) и серия без голов (255 минут). Впервые за долгое время за сборную сыграл Алексей Миранчук, но креатива он не добавил. Вообще в связи с результатами российских клубов в еврокубках много говорилось о слишком плотном календаре. Возможно, усталость футболистов никуда не делась и в сборной. В таком состоянии, конечно, в активный футбол играть весь матч не получится, где-то придется отойти к своим воротам. Последние матчи показали, что с таким давлением на свои ворота команда Станислава Черчесова справляется не очень хорошо, интересно, как всё сложится в Турции. Тем более, что не будет привычного адресата впереди, который может зацепиться за мяч после длинной передачи.

Турция невнятно начала этот цикл Лиги наций, но в последних матчах заметно оживилась. Как она играет в атаке, мы видели во втором тайме в Москве. В других матчах турки спокойно отгружали соперникам по 2−3 мяча: досталось и Германии, и Сербии. У команды Шенола Гюнеша даже есть шанс на первое место в группе, но для этого ей нужно, чтобы Сербия отняла очки сначала у Венгрии, а затем у России. Забить у Турции могут многие. По два мяча в последних матчах есть у полузащитников Озана Туфана и Кенана Карамана, с хорватами на этой неделе отличился яркий Дженгиз Ундер и форвард «Эвертона» Дженк Тосун.



На счастье сборной России помимо сильной атакующей игры есть у Турции и свои слабости. Речь идет, конечно, об обороне, которая в 4 последних матча пропустила 9 мячей. По именам защитники впечатляют, есть Мерих Демирал из «Ювентуса», Озан Кабак из «Шальке», но факт остается фактом, турки очень много пропускают. Букмекеры считают, что матч будет нерезультативным, но с этим сложно согласиться. Должно прорвать и сборную России, сама Турция тоже вряд ли уйдет дома без гола. В БК Winline на тотал больше 2,5 голов можно поставить с коэффициентом 2,24.