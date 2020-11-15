Текущие события
Футбол. Первый дивизион
11:00
Томь
Чертаново
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Текстильщик
10
Футбол. Первый дивизион
14:00
Иртыш
Нижний Новгород
Футбол. Первый дивизион
14:00
Крылья Советов
Велес
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник
Акрон
Футбол. Первый дивизион
15:00
Нефтехимик
Оренбург
Футбол. Первый дивизион
15:00
Алания
Чайка
Футбол. Первый дивизион
15:00
Волгарь
Балтика
Футбол. Первый дивизион
16:00
Динамо Бр
Енисей
Футбол. Лига наций
17:00
Словакия
Шотландия
Футбол. Лига наций
17:00
Македония
Эстония
Футбол. Первый дивизион
17:00
Факел
Краснодар-2
Футбол. Первый дивизион
17:00
Торпедо М
Спартак-2
Футбол. Сборные
20:00
Гватемала
Гондурас
Футбол. Лига наций
20:00
Нидерланды
Босния и Герцеговина
Футбол. Лига наций
20:00
Болгария
Финляндия
Футбол. Лига наций
20:00
Уэльс
Ирландия
Футбол. Лига наций
20:00
Турция
Россия
Футбол. Лига наций
20:00
Беларусь
Литва
Футбол. Лига наций
20:00
Албания
Казахстан
Футбол. Лига наций
20:00
Грузия
Армения
Футбол. Сборные
14.11
Мексика
Южная Корея
32
Футбол. Лига наций
14.11
Португалия
Франция
01
Футбол. Лига наций
14.11
Швеция
Хорватия
21
Футбол. Лига наций
14.11
Германия
Украина
31
Футбол. Лига наций
14.11
Швейцария
Испания
11
Все события
Фоторепортажи
16«Краснодар» преклонил колено перед «Челси»
11«Севилья» вдесятером одержала волевую победу над «Краснодаром»
09:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Игра, в которой будут голы: анонс матча Турция — Россия

Команде Черчесова пора забивать.

Наверх
Источник: РИА "Новости"
Футбол

Лига наций B 2020/2021
15.11.2020, 20:00

Турция-Россия-

Сборная России привыкает к жизни без Артема Дзюбы, пока получается так себе. Ни Федор Чалов, ни Александр Соболев не показали, почему ставку сейчас надо делать именно на них. Правда, судя по тому, что с Молдовой спартаковец вышел только во втором тайме, с Турцией будет играть именно он. А так, у России продолжилась серия без побед (поражение и три ничьих) и серия без голов (255 минут). Впервые за долгое время за сборную сыграл Алексей Миранчук, но креатива он не добавил.

Вообще в связи с результатами российских клубов в еврокубках много говорилось о слишком плотном календаре. Возможно, усталость футболистов никуда не делась и в сборной. В таком состоянии, конечно, в активный футбол играть весь матч не получится, где-то придется отойти к своим воротам. Последние матчи показали, что с таким давлением на свои ворота команда Станислава Черчесова справляется не очень хорошо, интересно, как всё сложится в Турции. Тем более, что не будет привычного адресата впереди, который может зацепиться за мяч после длинной передачи.

Во время загрузки произошла ошибка.
Команда
Россия

Турция невнятно начала этот цикл Лиги наций, но в последних матчах заметно оживилась. Как она играет в атаке, мы видели во втором тайме в Москве. В других матчах турки спокойно отгружали соперникам по 2−3 мяча: досталось и Германии, и Сербии. У команды Шенола Гюнеша даже есть шанс на первое место в группе, но для этого ей нужно, чтобы Сербия отняла очки сначала у Венгрии, а затем у России. Забить у Турции могут многие. По два мяча в последних матчах есть у полузащитников Озана Туфана и Кенана Карамана, с хорватами на этой неделе отличился яркий Дженгиз Ундер и форвард «Эвертона» Дженк Тосун.

На счастье сборной России помимо сильной атакующей игры есть у Турции и свои слабости. Речь идет, конечно, об обороне, которая в 4 последних матча пропустила 9 мячей. По именам защитники впечатляют, есть Мерих Демирал из «Ювентуса», Озан Кабак из «Шальке», но факт остается фактом, турки очень много пропускают. Букмекеры считают, что матч будет нерезультативным, но с этим сложно согласиться. Должно прорвать и сборную России, сама Турция тоже вряд ли уйдет дома без гола. В БК Winline на тотал больше 2,5 голов можно поставить с коэффициентом 2,24.

Андрей Санталов

Без побед в Стамбуле и Белграде сборная РФ снова станет мемом
У Азара коронавирус, он не поможет Бельгии в матче с Англией
Харитонов: Разберемся с Яндиевым на ринге, если будет интересно
«КМ не имеет смысла». Вяльбе пригрозила снять лыжников с турнира
Двойной удар: Рублев и Медведев поборются на итоговом турнире
Олимпийская чемпионка пожаловалась на пенсию в 90 тысяч рублей
Аршавин: Турция - фаворит в матче против России
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь