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Футбол. Лига наций. Все результаты
09:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборная Нидерландов впервые за 118 лет пропустила четыре гола дома

Сборная Нидерландов пропустила четыре гола на домашнем стадионе в официальном матче впервые с 1905 года. Об этом сообщает MisterChip.

Нидерланды
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Источник: Reuters

В среду, 14 июня, сборная Нидерландов в дополнительное время уступила сборной Хорватии (2:4 д.в.) в полуфинале Лиги наций. Это первый случай за 118 лет, когда Нидерланды пропустили четыре гола дома в официальной игре. Последний раз это происходило в 1905 году — в год создания сборной.

Поражение от Хорватии стало вторым в трех стартовых матчах под руководством Рональда Кумана. Ранее под его руководством «оранжевые» на выезде уступили Франции (0:4) и дома обыграли Гибралтар (3:0). При этом под руководством предыдущего тренера Луи ван Гала Нидерланды не проигрывали на протяжении 20 встреч подряд.

Финал и матч за третье место пройдут в воскресенье, 18 июня. Нидерланды за бронзовые награды сыграют с проигравшей командой в паре Испания — Италия. Все матчи плей-офф Лиги наций проходят на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме.

Нидерланды
2:4
Первый тайм: 1:0
Хорватия
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