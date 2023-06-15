Сборная Нидерландов впервые за 118 лет пропустила четыре гола дома

В среду, 14 июня, сборная Нидерландов в дополнительное время уступила сборной Хорватии (2:4 д.в.) в полуфинале Лиги наций. Это первый случай за 118 лет, когда Нидерланды пропустили четыре гола дома в официальной игре. Последний раз это происходило в 1905 году — в год создания сборной.

Поражение от Хорватии стало вторым в трех стартовых матчах под руководством Рональда Кумана. Ранее под его руководством «оранжевые» на выезде уступили Франции (0:4) и дома обыграли Гибралтар (3:0). При этом под руководством предыдущего тренера Луи ван Гала Нидерланды не проигрывали на протяжении 20 встреч подряд.