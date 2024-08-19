Лука Модрич получил вызов в сборную Хорватии

Как сообщает Transfer News Live в социальных сетях, Модрич пока не думает о завершении выступлений за сборную. По данным источника, полузащитник мечтает выступить за Хорватию на следующем чемпионате мира в 2026 году. Чемпионат мира 2026 года пройдет сразу в трех странах — в США, Мексике и Канаде. Во время турнира Луке Модричу будет 40 лет.