Лука Модрич получил вызов в сборную Хорватии

Главный тренер национальной команды Златко Далич назвал список из 24 игроков, которые отправятся на сентябрьские сборы. Команда сыграет против Португалии и Польши в рамках матчей Лиги наций 5 и 8 сентября.
Как сообщает Transfer News Live в социальных сетях, Модрич пока не думает о завершении выступлений за сборную. По данным источника, полузащитник мечтает выступить за Хорватию на следующем чемпионате мира в 2026 году. Чемпионат мира 2026 года пройдет сразу в трех странах — в США, Мексике и Канаде. Во время турнира Луке Модричу будет 40 лет.
В основной национальной команде футболист играет с 2006 года. В сборной Модрич завоевал серебро ЧМ-2018 и бронзу мирового первенства 2022 года. На счету Модрича 178 матчей и 26 голов.
После чемпионата Европы 2024 года объявили о завершении карьеры в сборной защитник Домагой Вида и полузащитник Марцело Брозович.