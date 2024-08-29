Матч Израиля с Францией в Лиге наций может пройти без зрителей

Встреча между сборными Франции и Изралия должна пройти 14 ноября на стадионе «Стад де Франс» вместимостью более 80 тысяч зрителей.
Как сообщает источник, решение о возможном запрете посещения матча болельщиками по соображениям безопасности пока не принято. Такая возможность рассматривается из-за ситуации на Ближнем Востоке. Власти опасаются беспорядков, которые могут устроить фанаты.
В июле стало известно, что сборная Бельгии из-за опасений о возможных беспорядках приняла решение провести домашний матч Лиги наций с Израилем в Венгрии. Встреча пройдет 6 сентября в городе Дебрецен.
Ранее главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов вызвал трех игроков из России на матчи Лиги наций. В окончательный состав попали 28 футболистов, в том числе: Нуралы Алип («Зенит»), Лев Скворцов («Шинник») и Талгат Кусяпов (КАМАЗ).
Также в сборную Армении были вызваны четыре игрока из РПЛ. Всего в национальную сборную приглашены 26 футболистов, среди них: защитник «Локомотива» Наир Тикнизян, защитник «Краснодара» Георгий Арутюнян, полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян и полузащитник «Рубина» Угочукву Иву. Также в состав вошел полузащитник «Ференцвароша» Эдуард Севикян, выступавший в прошлом сезоне за «Пари НН».