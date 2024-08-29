Матч Израиля с Францией в Лиге наций может пройти без зрителей

Также в сборную Армении были вызваны четыре игрока из РПЛ. Всего в национальную сборную приглашены 26 футболистов, среди них: защитник «Локомотива» Наир Тикнизян, защитник «Краснодара» Георгий Арутюнян, полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян и полузащитник «Рубина» Угочукву Иву. Также в состав вошел полузащитник «Ференцвароша» Эдуард Севикян, выступавший в прошлом сезоне за «Пари НН».