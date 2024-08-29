Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Гребля
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Матч Израиля с Францией в Лиге наций может пройти без зрителей

Руководство французской федерации футбола может провести матч Лиги наций против сборной Израиля без болельщиков, сообщает L'Equipe.

Источник: Reuters

Встреча между сборными Франции и Изралия должна пройти 14 ноября на стадионе «Стад де Франс» вместимостью более 80 тысяч зрителей.

Как сообщает источник, решение о возможном запрете посещения матча болельщиками по соображениям безопасности пока не принято. Такая возможность рассматривается из-за ситуации на Ближнем Востоке. Власти опасаются беспорядков, которые могут устроить фанаты.

В июле стало известно, что сборная Бельгии из-за опасений о возможных беспорядках приняла решение провести домашний матч Лиги наций с Израилем в Венгрии. Встреча пройдет 6 сентября в городе Дебрецен.

Ранее главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов вызвал трех игроков из России на матчи Лиги наций. В окончательный состав попали 28 футболистов, в том числе: Нуралы Алип («Зенит»), Лев Скворцов («Шинник») и Талгат Кусяпов (КАМАЗ).

Также в сборную Армении были вызваны четыре игрока из РПЛ. Всего в национальную сборную приглашены 26 футболистов, среди них: защитник «Локомотива» Наир Тикнизян, защитник «Краснодара» Георгий Арутюнян, полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян и полузащитник «Рубина» Угочукву Иву. Также в состав вошел полузащитник «Ференцвароша» Эдуард Севикян, выступавший в прошлом сезоне за «Пари НН».