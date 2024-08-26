Черчесов вызвал трех игроков из России на матчи сборной Казахстана в Лиге наций

В окончательный состав попали 28 футболистов, в том числе, три игрока, выступающих в России: Нуралы Алип («Зенит»), Лев Скворцов («Шинник») и Талгат Кусяпов (КАМАЗ).
Состав сборной Казахстана:
Вратари: Игорь Шацкий («Актобе»), Александр Заруцкий («Астана»), Стас Покатилов («Тобол»), Темирлан Анарбеков («Женис»);
Защитники: Сергей Малый («Ордабасы»), Роман Асранкулов, Еркин Тапалов (оба — «Тобол»), Александр Марочкин, Ян Вороговский, Марат Быстров (все — «Астана»), Михаил Габышев («Елимай»), Алибек Касым («Актобе»), Нуралы Алип («Зенит», Россия), Лев Скворцов («Шинник», Россия), Талгат Кусяпов («КАМАЗ», Россия);
Полузащитники: Асхат Тагыберген, Бауыржан Исламхан, Айбол Абикен (все — «Ордабасы»), Рамазан Оразов («Силькеборг», Дания), Арман Кенесов («Актобе»), Бактиер Зайнутдинов («Бешикташ», Турция), Абзал Бейсебеков, Эльхан Астанов (оба — «Астана»), Ислам Чесноков («Тобол»);
Нападающие: Абат Аймбетов («Адана Демирспор», Турция), Айбар Жаксылыков («Кайсар»), Оралхан Омиртаев (БАТЭ, Беларусь), Рамазан Каримов («Астана»);
В Лиге наций сборная Казахстана сыграет дома против Норвегии 6 сентября и в гостях против Словении 9 сентября.