Бруну Фернандеш назвал мотивацию Роналду до завершения карьеры

«Сейчас я чувствую — и слова тренера это демонстрируют — что я продолжаю быть ценным активом для сборной. Если этого больше не будет, если я не буду ценным активом, я буду первым, кто уйдет. Но если я уйду, то уйду с чистой совестью. Я знаю, кто я, что я могу сделать, что я делаю и что я продолжу делать. Я вижу настоящее позитивно», — приводит слова Роналду A Bola.