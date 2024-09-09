Бруну Фернандеш назвал мотивацию Роналду до завершения карьеры

Ранее сборная Португалии обыграла Шотландию со счетом 2:1 в матче 2-го тура Лиги наций. 39-летний Роналду стал автором одного из забитых мячей в концовке второго тайма, отличившись 901 раз за карьеру.
«Роналду? Он всегда влияет на игру, начиная ее в стартовом составе или выходя со скамейки запасных. Тренер сказал, что все сильно повлияли на игру, но Криштиану забил гол. Три дня назад он забил 900-й гол, в этой игре он забил 901-й. И он будет идти до 1000-го гола, вот что входит в его планы», — приводит слова Фернандеша A Bola.
Ранее Роналду назвал условие для завершения карьеры в национальной команде.
«Сейчас я чувствую — и слова тренера это демонстрируют — что я продолжаю быть ценным активом для сборной. Если этого больше не будет, если я не буду ценным активом, я буду первым, кто уйдет. Но если я уйду, то уйду с чистой совестью. Я знаю, кто я, что я могу сделать, что я делаю и что я продолжу делать. Я вижу настоящее позитивно», — приводит слова Роналду A Bola.
Криштиану Роналду выступает за сборную Португалии с 2003 года. Он провел за национальную команду 214 матчей, в которых забил 132 гола и сделал 45 результативных передач.